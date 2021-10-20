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ALEXA, WHEN WILL THE WORLD END❓
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664 views • October 20, 2021
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https://www.youtube.com/c/wallytron101/featured
✔ Ежедневная военная молитва ✔
Взято из книги Пола и Клэр Холлис «Это означает войну». Начните с хвалы и благодарения, а затем продолжайте, Небесный Отец, я прихожу к Тебе во имя Могущественного Иисуса, и я прошу Тебя простить меня за все, что я сделал, что может не понравиться Вам. Я прошу Тебя покрыть меня Драгоценной Кровью Иисуса Христа и наполнить меня Твоим Святым Духом и Огнем. Потому что мои мысли будут Твоими мыслями, мои желания - Твоими желаниями, моя воля - Твоей волей, и положи охрану мне на рот, чтобы я не мог сказать ни больше, ни меньше, чем Ты хотел бы, чтобы я сказал. Держи меня на пути, который Ты проложил для меня сегодня, и заранее покажи мне тактику сатаны. Я признаю все оружие Божье. Я молюсь, чтобы каждая мысль, которую сатана или кто-либо из его королевства пытается вложить в мою голову, отскочила от шлема спасения и вернулась к отправителю. Исцели каждое воспоминание, которое могло удерживать меня от того, кем Ты хочешь, чтобы я был. Я осознаю, что на мне нагрудник праведности, мои чресла препоясаны истиной и мои ноги обуты в приготовление Евангелия мира. Я беру меч духа и щит веры. Теперь для себя и всех людей, которых я собираюсь упомянуть, я прошу Тебя привлечь нас к Себе, сильно обличить нас в наших грехах, удержать нас от искушений, избавить нас от зла и покрыть нас Кровью Иисуса. Отправляйте ангелов (а теперь я отправляю их), чтобы уберечь нас от любых несчастных случаев, вреда, травм, болезней, смерти, разрушения, болезни, боли или инфекции. Свяжите наши браки вместе и сделайте нас одним в Тебе. Свяжите наши семьи вместе и сделайте нас одним в Тебе. Если в нашей жизни есть кто-то, кого Ты не одобряешь, я прошу Тебя выселить их и вселить в людей, которых Ты действительно одобряешь. Благословляйте каждый кусочек пищи, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, и позвольте ему помочь нам, а не причинить вред. Благослови наши финансы и дай нам столько, сколько мы сможем справиться, не грешив против Тебя. Теперь, сатана, я выступаю против тебя и всего твоего царства, и я заявляю во имя Могущественного Иисуса, что ты не можешь и не будешь принимать участие в моей жизни или жизнях людей, о которых я говорю, каким-либо образом формировать или форма. Вы не можете иметь ничего общего (с нашим разумом, телом, душой, духом, эмоциями и волей; с нашими браками, финансами, дружбой, знакомствами и товариществом; с нашими домами, школами, рабочими местами и местами отдыха; нашим транспортом или любым транспортным средством, которое может приблизиться к нам; или любое решение, которое будет принято в отношении кого-либо из нас (теперь называйте имя каждого человека, за которого вы молитесь ежедневно). которые могли быть применены против любого из нас. Я разрушаю силу любого проклятия ведьмы, чернокнижника или сатаниста; каждое сантерианское проклятие, проклятие корней, индийское проклятие, проклятие вуду и проклятие произнесенных слов, или что-нибудь написанное или любое другое Я отменяю проклятие и отправляю его обратно демону, который принес его в первую очередь, И Я ПРИКАЗЫВАЮ ДЕМОНУ ПРИВЯЗАТЬСЯ В НЕЖИТИЕ СУХИХ МЕСТ ВО ИМЯ ИИСУСА. Я разрываю все нечестивые эмоциональные душевные узы, связанные с любым из нас, во имя Могущественного Иисуса. Могущественным Именем Иисуса и Его Драгоценной живой кровью я перевязываю и перерезаю каждую веревку любого князя или княжества, любого сильного человека и каждого духа тьмы над моим домом в (ваш адрес). Я поместил родословную Иисуса Христа между каждым из вас, и я отрезал вам общение, запутал ваш лагерь, сделал вас бездействующим и изгнал вас во Имя Иисуса. Я связываю и изгоняю всякий дух бедности, нужды, смятения, затуманенности, привязанности разума, эгоизма, беспокойства и откладывания на потом. Я связываю и изгоняю всякий дух страха, тяжести, ревности, рабства, блудодеяния, лжи, извращений, дремоты и немощи. Я прошу кровь Иисуса вокруг линии собственности, над крышей и под основанием моего дома, и я связываю вас, сатану, и все ваше царство от пересечения родословной. Я приказываю вам для себя и людей, которых я только что упомянул, что вы не можете иметь ничего общего с нами или каким-либо аспектом нашей жизни ни в каком виде, ни в какой форме! Теперь я призываю воюющих ангелов Бога сделать это. Я ЗАПЕЧАТАЮ ЭТО МОГУЩЕСТВЕННЫМ ИМЕНЕМ ИИСУСА, МОЛЮ, АМИНЬ! ❤️💕 🐑 🐑 🐑 🐑
https://www.youtube.com/c/wallytron101/featured
✔ Ежедневная военная молитва ✔
Взято из книги Пола и Клэр Холлис «Это означает войну». Начните с хвалы и благодарения, а затем продолжайте, Небесный Отец, я прихожу к Тебе во имя Могущественного Иисуса, и я прошу Тебя простить меня за все, что я сделал, что может не понравиться Вам. Я прошу Тебя покрыть меня Драгоценной Кровью Иисуса Христа и наполнить меня Твоим Святым Духом и Огнем. Потому что мои мысли будут Твоими мыслями, мои желания - Твоими желаниями, моя воля - Твоей волей, и положи охрану мне на рот, чтобы я не мог сказать ни больше, ни меньше, чем Ты хотел бы, чтобы я сказал. Держи меня на пути, который Ты проложил для меня сегодня, и заранее покажи мне тактику сатаны. Я признаю все оружие Божье. Я молюсь, чтобы каждая мысль, которую сатана или кто-либо из его королевства пытается вложить в мою голову, отскочила от шлема спасения и вернулась к отправителю. Исцели каждое воспоминание, которое могло удерживать меня от того, кем Ты хочешь, чтобы я был. Я осознаю, что на мне нагрудник праведности, мои чресла препоясаны истиной и мои ноги обуты в приготовление Евангелия мира. Я беру меч духа и щит веры. Теперь для себя и всех людей, которых я собираюсь упомянуть, я прошу Тебя привлечь нас к Себе, сильно обличить нас в наших грехах, удержать нас от искушений, избавить нас от зла и покрыть нас Кровью Иисуса. Отправляйте ангелов (а теперь я отправляю их), чтобы уберечь нас от любых несчастных случаев, вреда, травм, болезней, смерти, разрушения, болезни, боли или инфекции. Свяжите наши браки вместе и сделайте нас одним в Тебе. Свяжите наши семьи вместе и сделайте нас одним в Тебе. Если в нашей жизни есть кто-то, кого Ты не одобряешь, я прошу Тебя выселить их и вселить в людей, которых Ты действительно одобряешь. Благословляйте каждый кусочек пищи, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, и позвольте ему помочь нам, а не причинить вред. Благослови наши финансы и дай нам столько, сколько мы сможем справиться, не грешив против Тебя. Теперь, сатана, я выступаю против тебя и всего твоего царства, и я заявляю во имя Могущественного Иисуса, что ты не можешь и не будешь принимать участие в моей жизни или жизнях людей, о которых я говорю, каким-либо образом формировать или форма. Вы не можете иметь ничего общего (с нашим разумом, телом, душой, духом, эмоциями и волей; с нашими браками, финансами, дружбой, знакомствами и товариществом; с нашими домами, школами, рабочими местами и местами отдыха; нашим транспортом или любым транспортным средством, которое может приблизиться к нам; или любое решение, которое будет принято в отношении кого-либо из нас (теперь называйте имя каждого человека, за которого вы молитесь ежедневно). которые могли быть применены против любого из нас. Я разрушаю силу любого проклятия ведьмы, чернокнижника или сатаниста; каждое сантерианское проклятие, проклятие корней, индийское проклятие, проклятие вуду и проклятие произнесенных слов, или что-нибудь написанное или любое другое Я отменяю проклятие и отправляю его обратно демону, который принес его в первую очередь, И Я ПРИКАЗЫВАЮ ДЕМОНУ ПРИВЯЗАТЬСЯ В НЕЖИТИЕ СУХИХ МЕСТ ВО ИМЯ ИИСУСА. Я разрываю все нечестивые эмоциональные душевные узы, связанные с любым из нас, во имя Могущественного Иисуса. Могущественным Именем Иисуса и Его Драгоценной живой кровью я перевязываю и перерезаю каждую веревку любого князя или княжества, любого сильного человека и каждого духа тьмы над моим домом в (ваш адрес). Я поместил родословную Иисуса Христа между каждым из вас, и я отрезал вам общение, запутал ваш лагерь, сделал вас бездействующим и изгнал вас во Имя Иисуса. Я связываю и изгоняю всякий дух бедности, нужды, смятения, затуманенности, привязанности разума, эгоизма, беспокойства и откладывания на потом. Я связываю и изгоняю всякий дух страха, тяжести, ревности, рабства, блудодеяния, лжи, извращений, дремоты и немощи. Я прошу кровь Иисуса вокруг линии собственности, над крышей и под основанием моего дома, и я связываю вас, сатану, и все ваше царство от пересечения родословной. Я приказываю вам для себя и людей, которых я только что упомянул, что вы не можете иметь ничего общего с нами или каким-либо аспектом нашей жизни ни в каком виде, ни в какой форме! Теперь я призываю воюющих ангелов Бога сделать это. Я ЗАПЕЧАТАЮ ЭТО МОГУЩЕСТВЕННЫМ ИМЕНЕМ ИИСУСА, МОЛЮ, АМИНЬ! ❤️💕 🐑 🐑 🐑 🐑
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