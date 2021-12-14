Dr. Nathan Thompson – Εργαστηριακή εξέταση σε εμβολιασμένο άτομο

δείχνει κατάρρευση του ανοσοποιητικού συστήματος, βλάβη στους ιστούς και αυτοάνοση αντίδρασηΠλήρης εξέταση του ανοσοποιητικού συστήματος σε ασθενή σε τρεις φάσεις πριν τον εμβολιασμό, μετά τη 1η δόση και μετά τη 2η δόση δείχνει ότι το εμβόλιο προκαλεί ζημιά στους ιστούς, διεγείρει αυτοάνοσες επιθέσεις στους ιστούς και ρίχνει τους δείκτες του ανοσοποιητικού συστήματος. Το σώμα προσπαθεί να χειριστεί τη ζημιά στους ιστούς αλλά το ανοσοποιητικό σύστημα έχει εξασθενίσει εντελώς με αποτέλεσμα να μη μπορεί να αντιμετωπίσει ιούς και καρκινικά κύτταρα.Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε έξαρση των κρουσμάτων σε πλήρως εμβολιασμένους (Breakthrough) που σε πολλές χώρες φτάνει και μέχρι το 80% των κρουσμάτων, αφού το ανοσοποιητικό τους σύστημα έχει πλήρως καταρρεύσει και δε μπορεί να αντιμετωπίσει καμία από τις μεταλλάξεις του ιού. Ουσιαστικά οι εμβολιασμένοι θα χρειάζονται να παίρνουν εμβόλια, φάρμακα και θεραπείες εφ’ όρου ζωής λόγω ανοσολογικής ανεπάρκειας.Επομένως τίποτα από όσα γίνονται έχει σχέση με την υγειά και τη προστασία σας. Το αντίθετο μάλλον γίνεται αφού στη πραγματικότητα καταστρέφουν το ανοσοποιητικός σας σύστημα. Όλα όμως έχουν σχέση με την ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση εξουσίας και ελέγχου στο κράτος και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτοί οι θεσμοί δε μπορούν να ελέγξουν τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υγείες, αυτάρκεις και ξέρουν πως να προστατεύονται. Θέλουν ανθρώπους που να είναι μονίμως άρρωστοι, ελεγχόμενοι και υπάκουοι ώστε να εξαρτώνται από το σύστημα.