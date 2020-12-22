ΑΜΦΙΒΑΛΕΙΣ ΑΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ DNA ΣΟΥ? ΑΚΟΥΣΕ ΤΟΝ Bill Gates...

Το κινέζικο βιολογικό εργαστήριο στη Wuhan ανήκει στη Glaxo, που κατά σύμπτωση είναι και ιδιοκτήτρια της Pfizer με το εμβόλιο φόλα που κατά σύμπτωση διαχειρίζεται τα οικονομικά της Black Rock που μαζεύει τα κόκκινα δάνεια των Ελλήνων που κατά σύμπτωση διαχειρίζεται τα οικονομικά και της Open Foundation Society του Σόρος που κατά σύμπτωση διαχειρίζεται τα συμφέροντα η γερμανική εταιρεία Winterthur που έκτισε το κινέζικο εργαστήριο που κατά σύμπτωση αγοράστηκε από τη γερμανική Allianz και κατά σύμπτωση την έχει μεγαλομέτοχος ο κολοσσός Vanguard που κατά σύμπτωση είναι μέτοχος της Black Rock που ελέγχει τις κεντρικές τράπεζες της Ελλαδας και διαχειρίζεται το 1/3 του παγκόσμιου επενδυτικού κεφαλαίου.Που κατά σύμπτωση είναι και μεγαλομέτοχος της Microsoft και του Μπίλ Gates που κατά σύμπτωση είναι και μέτοχος της Pfizer και σήμερα πρώτος χρηματοδότης του ΠΟΥ.Αν δεν είναι αρκετά ξεκάθαρο γιατί ήρθε μια νυχτερίδα και τσίμπησε το φίδι και μολύνθηκε ολόκληρος ο πλανήτης μπορώ να συνεχίσω κι άλλο. Έτσι δεν είναι βρε παλικάρια δημοσιογράφοι, ή μήπως κάνω λάθος; Απλά ρωταω δεν υπονοώ τίποτα. Προσθέτω και εγώ μερικά ενδεικτικά links που περιέχουν στοιχεία για όποιον τα ερευνά που θα τον οδηγήσουν και σε άλλα— Από την New York Times, έρευνες που είχαν γίνει στην Glaxo για δωροδοκίες κυβερνητικών υπαλλήλων της Κϊνας για να συνεργαστούν και να κερδίζει ένα μεγάλο μέρος της αγοράς.Σύνδεση υπάρχει και με το Ινστιτούτο Bill και Melinda Gates το οποίο το βρίσκουμε στο sites τους όπου είχαν συνεργαστεί και στον αποτυχημένο Έμπολα … όπου σκοτώθηκαν πολλά παιδιά και πολύς κόσμος γιατί τους είχαν για πειραματόζωα και υπήρξαν πολλές καταγγελίες. Οπότε και κατά συνέπεια αφού ήταν γνώριμοι από παλιά με τους Bill Gates … είχαν σύνδεση και με το εργαστήριο στην Κίνα της Wuhan και με το βιολογικό πόλεμο για τον οποίον ήταν γνωστό και στον ΠΟΥ καθώς είχε την δική του έγκριση λειτουργίας. ( τα έχω αναφέρει όλα αυτά σε άλλες αναρτήσεις κιόλας για την σχέση της WUHAN ME WHO KAI GATES)— Glaxo kai Phizer είναι κοινοπραξία και μαζί συνεργάζονται στις ΗΠΑ και ΚΪνα. Έχουν απο πίσω τους ως υποστήριξη ένα πολυ μεγάλο λομπυ όπου έχουν να κάνουν με μεγάλες εταιρείες όπλων. Φανταστείτε μέσω ποιών τα χρήματα των ΗΠΑ κατέληγαν στην Κϊνα… Μέσα σε αυτό το λόμπυ εμπλέκονται πολλοί ανά τον κόσμο είναι ολόκληρο δίκτυο. Συν το οτι όντως η εταιρεία Black Rock εκτός από τα υπόγεια αυτά δίκτυα, συνέργάζεται με τις Ελληνικές Τραπεζες όπως τα λεει και παραπάνω. Γι αυτο και τα ποσά που βρέθηκαν να έχουν χρηματοδοτήσει κυβερνητικούς αξιωματούχους ήταν πραγματικά τεράστια .