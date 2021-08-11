© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Dr Stefano Montanari: Γιατί κολλούν οι μαγνήτες
Follow
1
Share
Report
335 views • August 11, 2021
O Δρ Stefano Montanari σπούδασε Φαρμακολογία με διατριβή στη Μικροχημεία. Ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια εργαζόταν στην εφαρμοσμένη έρευνα στην ιατρική. Κάτοχος πολλών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στους τομείς της καρδιακής χειρουργικής, της αγγειακής χειρουργικής και της πνευμονολογίας, και σχεδιαστής συστημάτων και εξοπλισμού ηλεκτροφυσιολογίας, έχει παράσχει επιστημονική συμβουλευτική σε διάφορες εταιρείες, διευθύνοντας, μεταξύ άλλων, ένα έργο για την κατασκευή βιολογικής καρδιακής βαλβίδας. Από το 1979 συνεργάζεται με τη σύζυγό του Antonietta Gatti σε πολλές έρευνες για τα βιοϋλικά.
Από το 2004 είναι επιστημονικός διευθυντής του εργαστηρίου Νανοδιαγνωστικής στη Modena, όπου διεξάγεται έρευνα και προσφέρονται διαβουλεύσεις υψηλότατου επιπέδου στη νανοπαθολογία. Λέκτορας σε διάφορα εθνικά και διεθνή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων.
Από το 2004 είναι επιστημονικός διευθυντής του εργαστηρίου Νανοδιαγνωστικής στη Modena, όπου διεξάγεται έρευνα και προσφέρονται διαβουλεύσεις υψηλότατου επιπέδου στη νανοπαθολογία. Λέκτορας σε διάφορα εθνικά και διεθνή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.