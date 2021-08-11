Dr Stefano Montanari: Γιατί κολλούν οι μαγνήτες

O Δρ Stefano Montanari σπούδασε Φαρμακολογία με διατριβή στη Μικροχημεία. Ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια εργαζόταν στην εφαρμοσμένη έρευνα στην ιατρική. Κάτοχος πολλών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στους τομείς της καρδιακής χειρουργικής, της αγγειακής χειρουργικής και της πνευμονολογίας, και σχεδιαστής συστημάτων και εξοπλισμού ηλεκτροφυσιολογίας, έχει παράσχει επιστημονική συμβουλευτική σε διάφορες εταιρείες, διευθύνοντας, μεταξύ άλλων, ένα έργο για την κατασκευή βιολογικής καρδιακής βαλβίδας. Από το 1979 συνεργάζεται με τη σύζυγό του Antonietta Gatti σε πολλές έρευνες για τα βιοϋλικά.

Από το 2004 είναι επιστημονικός διευθυντής του εργαστηρίου Νανοδιαγνωστικής στη Modena, όπου διεξάγεται έρευνα και προσφέρονται διαβουλεύσεις υψηλότατου επιπέδου στη νανοπαθολογία. Λέκτορας σε διάφορα εθνικά και διεθνή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων.