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21.12.2020. Новости. Coca-Cola заболела, и иудеи пляшут под вой сирен (Выпуск № 181 часть II (2)).
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4772 views • December 21, 2020
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и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Актуальный хит из Лондона. https://www.youtube.com/watch?v=onX6qmfcg3w&;feature=youtu.be.
06:12 Фельдшера Марину задержали. https://www.youtube.com/watch?v=mfBNryOZ1FQ.
10:34 Вакцина Спутник-5, путевка в один конец! https://www.youtube.com/watch?v=UBawiSxhJDY.
19:40 Солевые повязки творят чудеса. Почему об мало кто знает? https://www.youtube.com/watch?v=crzKlcScbw8.
35:17 Семья пряталась в пуще от коронавируса и чипирования/ Экс-участник секты о том, как она устроена. https://www.youtube.com/watch?v=B7C-Un_h3F8&;t=337s.
39:30 Как установить юрту поэтапно. Инструкция по установке юрты своими руками всего за 2 часа. Юрта дом. https://www.youtube.com/watch?v=F2sqouhusdc.
46:30 Письмо слушателя. Старцы об эшелонах.
48:23 СТАРЦЫ | Отец НИКОЛАЙ ГУРЬЯНОВ | Культура, 2013. https://www.youtube.com/watch?v=EJm_1UMlo6o.
01:00:33 Письмо слушателя. Борьба с темными сущностями.
01:00:32 ВЫХОД ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ. https://www.youtube.com/watch?v=DxHB4qPME3E&;feature=youtu.be.
01:05:01 Чтобы Спокойно Жить в Настоящем, БЕЗ страха Встретить Будущее! Не Отчаивайся! Умножай свою Молитву! https://www.youtube.com/watch?v=yOZs4Kk1cpQ&;feature=youtu.be.
01:15:00 Письмо слушателя. Молитва своими словами.
Сегодня мы увидим, как проходят против карантинные протесты в развитых странах, и узнаем почему у нас не так, почему люди молчат. Так же узнаем, что фельдшера Марину (Выпуск 180 часть II (1-2)) арестовали по статье «хулиганство». Поговорим о пользе соли и солевых повязок, посмотрим, как строить юрту. Напомним, что молитва лучшая помощь при различных жизненных неурядицах.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Актуальный хит из Лондона. https://www.youtube.com/watch?v=onX6qmfcg3w&;feature=youtu.be.
06:12 Фельдшера Марину задержали. https://www.youtube.com/watch?v=mfBNryOZ1FQ.
10:34 Вакцина Спутник-5, путевка в один конец! https://www.youtube.com/watch?v=UBawiSxhJDY.
19:40 Солевые повязки творят чудеса. Почему об мало кто знает? https://www.youtube.com/watch?v=crzKlcScbw8.
35:17 Семья пряталась в пуще от коронавируса и чипирования/ Экс-участник секты о том, как она устроена. https://www.youtube.com/watch?v=B7C-Un_h3F8&;t=337s.
39:30 Как установить юрту поэтапно. Инструкция по установке юрты своими руками всего за 2 часа. Юрта дом. https://www.youtube.com/watch?v=F2sqouhusdc.
46:30 Письмо слушателя. Старцы об эшелонах.
48:23 СТАРЦЫ | Отец НИКОЛАЙ ГУРЬЯНОВ | Культура, 2013. https://www.youtube.com/watch?v=EJm_1UMlo6o.
01:00:33 Письмо слушателя. Борьба с темными сущностями.
01:00:32 ВЫХОД ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ. https://www.youtube.com/watch?v=DxHB4qPME3E&;feature=youtu.be.
01:05:01 Чтобы Спокойно Жить в Настоящем, БЕЗ страха Встретить Будущее! Не Отчаивайся! Умножай свою Молитву! https://www.youtube.com/watch?v=yOZs4Kk1cpQ&;feature=youtu.be.
01:15:00 Письмо слушателя. Молитва своими словами.
Сегодня мы увидим, как проходят против карантинные протесты в развитых странах, и узнаем почему у нас не так, почему люди молчат. Так же узнаем, что фельдшера Марину (Выпуск 180 часть II (1-2)) арестовали по статье «хулиганство». Поговорим о пользе соли и солевых повязок, посмотрим, как строить юрту. Напомним, что молитва лучшая помощь при различных жизненных неурядицах.
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