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19.06.2021 Печать Антихриста. Почему нас держат в недоумении? (Выпуск № 206 часть I (2)).
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6294 views • June 19, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержаие:
00:01 "ТЕБЕ НУЖНО ПРОЙТИ ЭТО ИСПЫТАНИЕ..." ДЕТСКИЕ ИГРЫ - НЕДЕТСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. https://www.youtube.com/watch?v=-s9gUvENO1M.
17:58 Нам три дня простоять и три ночи продержаться! Лопатин Евгений Мытищи. https://www.youtube.com/watch?v=XEgJAZceB0I.
26:20 Комиссия ЕС планирует европейский eID 3 июня 2021. http://protivkart.com/main/17990-komissiya%20es%20planiruet%20evropeyskiy%20eid%203%20iyunya%202021.html.
27:24 Психофизическое оружие на основе электросетей. Облучение человека в помещении. https://www.youtube.com/watch?v=vbYd2l47vCI.
33:50 Эффект Манделы. Возможная связь с электрификацией, компьютеризацией и биокомпьютером. https://www.youtube.com/watch?v=AJWl3fyft-0.
39:50 Лед Экран. https://t.me/poiskistiny8/867.
41:57 БОЖИЯ МАТЕРЬ СКАЗАЛА: "ПАСПОРТА БРАТЬ НЕЛЬЗЯ!". https://www.youtube.com/watch?v=jig9zBNNkIQ.
48:00 Письмо слушателя. О мясе.
01:10:44 ПРОСТО ДОБАВЬ ЛИСТ И ПОЧИСТИ КРОВЬ , ПЕЧЕНЬ, ПОЧКИ И СОСУДЫ - КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОБАВЛЯЙ 26.05.2021. https://www.youtube.com/watch?v=zY5Q1x2ofoo.
01:17:16 Письмо слушателя. О домашнем хозяйстве.
Сегодня мы послушаем исповедь одержимой демоном. Узнаем, что в Австралии начертание наносят специальной краской, напомним, что вера и искренняя молитва – главный помощник в борьбе с темной силой. Поговорим о психофизическом оружии на основе электросетей. Облучение человека в помещении, также поговорим о так называемом эффекте Манделы. Узнаем, что Божия Матерь сказала, что нельзя употреблять рыбу в пищу, а также сказала, что паспорта, полисы принимать нельзя. Увидим, как с помощью наших распространенных растения поддерживать на уровне здоровье организма.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержаие:
00:01 "ТЕБЕ НУЖНО ПРОЙТИ ЭТО ИСПЫТАНИЕ..." ДЕТСКИЕ ИГРЫ - НЕДЕТСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. https://www.youtube.com/watch?v=-s9gUvENO1M.
17:58 Нам три дня простоять и три ночи продержаться! Лопатин Евгений Мытищи. https://www.youtube.com/watch?v=XEgJAZceB0I.
26:20 Комиссия ЕС планирует европейский eID 3 июня 2021. http://protivkart.com/main/17990-komissiya%20es%20planiruet%20evropeyskiy%20eid%203%20iyunya%202021.html.
27:24 Психофизическое оружие на основе электросетей. Облучение человека в помещении. https://www.youtube.com/watch?v=vbYd2l47vCI.
33:50 Эффект Манделы. Возможная связь с электрификацией, компьютеризацией и биокомпьютером. https://www.youtube.com/watch?v=AJWl3fyft-0.
39:50 Лед Экран. https://t.me/poiskistiny8/867.
41:57 БОЖИЯ МАТЕРЬ СКАЗАЛА: "ПАСПОРТА БРАТЬ НЕЛЬЗЯ!". https://www.youtube.com/watch?v=jig9zBNNkIQ.
48:00 Письмо слушателя. О мясе.
01:10:44 ПРОСТО ДОБАВЬ ЛИСТ И ПОЧИСТИ КРОВЬ , ПЕЧЕНЬ, ПОЧКИ И СОСУДЫ - КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОБАВЛЯЙ 26.05.2021. https://www.youtube.com/watch?v=zY5Q1x2ofoo.
01:17:16 Письмо слушателя. О домашнем хозяйстве.
Сегодня мы послушаем исповедь одержимой демоном. Узнаем, что в Австралии начертание наносят специальной краской, напомним, что вера и искренняя молитва – главный помощник в борьбе с темной силой. Поговорим о психофизическом оружии на основе электросетей. Облучение человека в помещении, также поговорим о так называемом эффекте Манделы. Узнаем, что Божия Матерь сказала, что нельзя употреблять рыбу в пищу, а также сказала, что паспорта, полисы принимать нельзя. Увидим, как с помощью наших распространенных растения поддерживать на уровне здоровье организма.
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