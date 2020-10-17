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Respirez librement ! Les amendes sont illégales...
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10 views • October 17, 2020
16 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=qtDWpFnN3Ro
Fils de Pangolin : https://www.youtube.com/channel/UCmp8JbhUWWySA9EphEJ42iA
Le site de l'association Reaction19.fr de Maitre Carlo Brusa : https://cutt.ly/Reaction19
La chaine YouTube de Reaction19 : https://cutt.ly/Reaction19YT
Chaine YouTube d'Hayssam : https://cutt.ly/Hayssam
Rendez-vous ce dimanche avec Hayssam pour un atelier en live au sujet de l'illégalité des amendes : https://learn.hayssamhoballah.com/atelier-confiance-en-soi/
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Soutenez financièrement mon travail : http://www.filsdepangolin.com
Facebook : https://www.facebook.com/FilsdePangolin/
Twitter : https://twitter.com/Filsde_Pangolin
----
Source ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=-PJJpKFRAZY
Les policiers ne sont pas juristes. S'ils vous mettent un PV pour défaut de port du masque c’est parce qu'ils ne connaissent pas la loi, ce n’est pas leur domaine. Ils font juste de leur mieux pour faire respecter ce qu’ils pensent être l’ordre public sur la base des consignes qu’ils ont reçu de leur hiérarchie.
Or il peut arriver qu’ils nous mettent une amende, pour quoi que ce soit, pas juste les masques, sans réaliser que c’est illégal...A nous ensuite de la contester.
Parce que oui, on pense que le policier sait ce qu'il fait. Mais non, si vous connaissez vos droits et vous les leur énoncez, vous allez certainement leur apprendre un truc ou deux sur vos droits et ils seront obligés de les respecter.
Car il faut réaliser ceci: les policiers sont là pour nous protéger, pas pour nous contrôler ou nous soumettre.
Et de toute façon la plupart des agents de police et des gendarmes sont aujourd’hui informés que tout ceci est illégal; et ceux qui ne le réalisent pas encore seront obligés très bientôt par la force des choses de prendre position contre les mesures illégales de ce gouvernement criminel.
Il n’y a que nous, les gens honnêtes, qui croyons encore aux sornettes à base de poudre de perlimpinpin du gouvernement. Ils feraient mieux de commencer à se chercher plutôt de la poudre d’escampette.
Car ça va plus durer longtemps cette gabegie.
Ils ont dépassé les bornes. Ce gouvernement est hors-la-loi.
Et ces amendes sont absolument illégales.
Alors si vous portez le masque pour protéger les autres et que c’est votre conviction profonde - ou bien que vous êtes malade, grand bien vous en fasse, continuez. Je ne cherche à convaincre personne de quoi que ce soit. Mais si comme la plupart des gens à qui je parle, vous le portez juste pour vous protéger d’une amende, alors arrêtez.
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Or il peut arriver qu’ils nous mettent une amende, pour quoi que ce soit, pas juste les masques, sans réaliser que c’est illégal...A nous ensuite de la contester.
Parce que oui, on pense que le policier sait ce qu'il fait. Mais non, si vous connaissez vos droits et vous les leur énoncez, vous allez certainement leur apprendre un truc ou deux sur vos droits et ils seront obligés de les respecter.
Car il faut réaliser ceci: les policiers sont là pour nous protéger, pas pour nous contrôler ou nous soumettre.
Et de toute façon la plupart des agents de police et des gendarmes sont aujourd’hui informés que tout ceci est illégal; et ceux qui ne le réalisent pas encore seront obligés très bientôt par la force des choses de prendre position contre les mesures illégales de ce gouvernement criminel.
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