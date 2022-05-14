© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
14.05.2022 Как законно избежать призыва на войну? (Выпуск №246. Часть 1 (2))
Follow
1
Share
Report
8050 views • May 14, 2022
brighteon.com Часть 1
brighteon.com Часть 2
Vera77.com Часть 1
Vera77.com Часть 2
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
01:25 Евровидение 2022 в Турине: Украина вышла в финал https://www.youtube.com/watch?v=kH-mjN79pCY
03:36 Зачем они собирают биометрические данные? Технология взлома людей. Программирование через слежку https://www.youtube.com/watch?v=FL5jcgaV8vA
11:40 СРОЧНО‼️НаВОЗ объявил новую угрозу от нового вируса! ООН и фонд Билла готовят новую укøлизацию. https://www.youtube.com/watch?v=qKoeHRZ3pkE
20:19 ‼️Италия запускает Систему Социального Рейтинга. ЕС вводит единый Кøвид Пасс https://www.youtube.com/watch?v=Vu5rNS7sXnI
26:47 о Паспортах,УЭК,ИНН и антихристе. о.Игорь Тарасов. Игнатий Лапкин 12.03.2013 https://www.youtube.com/watch?v=coyiTeZVv_I
38:46 С.Н. Лазарев | Дорогу осилит идущий https://www.youtube.com/watch?v=7wPPsqE9hA0
44:38 Как БЕСЫ могут ВЛИЯТЬ НА ЛЮДЕЙ и их поступки ? Инок Киприан https://www.youtube.com/watch?v=hWYzmpUjBVs
54:37 Почему бесы вселяются в людей и как не открыть нечистым силам дверь в свою жизнь? https://www.youtube.com/watch?v=_vSd6ORa4wg
57:10 4 Причины бесовских Нападок на Людей. 6 Добородетелей, которых Очень Боятся бесы https://www.youtube.com/watch?v=Vcpm4Cx2l-g
1:13:20 Святині Голосіївської пустині в "Церковному закуліссі" https://www.youtube.com/watch?v=rrxjML9FrGs
brighteon.com Часть 2
Vera77.com Часть 1
Vera77.com Часть 2
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
01:25 Евровидение 2022 в Турине: Украина вышла в финал https://www.youtube.com/watch?v=kH-mjN79pCY
03:36 Зачем они собирают биометрические данные? Технология взлома людей. Программирование через слежку https://www.youtube.com/watch?v=FL5jcgaV8vA
11:40 СРОЧНО‼️НаВОЗ объявил новую угрозу от нового вируса! ООН и фонд Билла готовят новую укøлизацию. https://www.youtube.com/watch?v=qKoeHRZ3pkE
20:19 ‼️Италия запускает Систему Социального Рейтинга. ЕС вводит единый Кøвид Пасс https://www.youtube.com/watch?v=Vu5rNS7sXnI
26:47 о Паспортах,УЭК,ИНН и антихристе. о.Игорь Тарасов. Игнатий Лапкин 12.03.2013 https://www.youtube.com/watch?v=coyiTeZVv_I
38:46 С.Н. Лазарев | Дорогу осилит идущий https://www.youtube.com/watch?v=7wPPsqE9hA0
44:38 Как БЕСЫ могут ВЛИЯТЬ НА ЛЮДЕЙ и их поступки ? Инок Киприан https://www.youtube.com/watch?v=hWYzmpUjBVs
54:37 Почему бесы вселяются в людей и как не открыть нечистым силам дверь в свою жизнь? https://www.youtube.com/watch?v=_vSd6ORa4wg
57:10 4 Причины бесовских Нападок на Людей. 6 Добородетелей, которых Очень Боятся бесы https://www.youtube.com/watch?v=Vcpm4Cx2l-g
1:13:20 Святині Голосіївської пустині в "Церковному закуліссі" https://www.youtube.com/watch?v=rrxjML9FrGs
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.