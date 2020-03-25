Ο ανθρώπινος βιουπολογιστής

Μια απλή εξήγηση για το ότι ο άνθρωπος είναι το μέσο επεξεργασίας πληροφορίας

ανάμεσα στο σύμπαν και την υλική πραγματικότητα. Με απλά παραδείγματα που

αναφέρονται στο βίντεο, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι ένας άνθρωπος ανάλογα

με το πόσο εξελιγμένος είναι εσωτερικά, τί σκέψεις παράγει και τί πράττει, δημιουργεί και ανάλογη πραγματικότητα, όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και σε συλλογικό επίπεδο.

Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τα πράγματα και τις καταστάσεις γύρω του, έχει να κάνει με τον τρόπο γαλούχησής του, τις πεποιθήσεις του, και για αυτό πολλές φορές αδυνατεί να συνεννοηθεί με άλλους ανθρώπους, παρόλο που μοιάζει να μοιράζονται μια ίδια κατάσταση.

Η σημασία κατανόησης των λεγομένων του κου Δανέζη, ο οποίος αναφέρεται πάντα με βάση επιστημονικών πειραμάτων και διαπιστώσεων, παίζουν τεράστιο ρόλο στην έκβαση των γεγονότων που πρόκειται να επακολουθήσουν. Με λίγα λόγια, η πνευματική εξέλιξη του ατόμου, δεν είναι απλώς μια ατομική υπόθεση αλλά κάτι άκρως σημαντικό για την ανθρωπότητα.