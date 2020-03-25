© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ο ανθρώπινος βιουπολογιστής
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
7 views • March 25, 2020
Μια απλή εξήγηση για το ότι ο άνθρωπος είναι το μέσο επεξεργασίας πληροφορίας
ανάμεσα στο σύμπαν και την υλική πραγματικότητα. Με απλά παραδείγματα που
αναφέρονται στο βίντεο, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι ένας άνθρωπος ανάλογα
με το πόσο εξελιγμένος είναι εσωτερικά, τί σκέψεις παράγει και τί πράττει, δημιουργεί και ανάλογη πραγματικότητα, όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και σε συλλογικό επίπεδο.
Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τα πράγματα και τις καταστάσεις γύρω του, έχει να κάνει με τον τρόπο γαλούχησής του, τις πεποιθήσεις του, και για αυτό πολλές φορές αδυνατεί να συνεννοηθεί με άλλους ανθρώπους, παρόλο που μοιάζει να μοιράζονται μια ίδια κατάσταση.
Η σημασία κατανόησης των λεγομένων του κου Δανέζη, ο οποίος αναφέρεται πάντα με βάση επιστημονικών πειραμάτων και διαπιστώσεων, παίζουν τεράστιο ρόλο στην έκβαση των γεγονότων που πρόκειται να επακολουθήσουν. Με λίγα λόγια, η πνευματική εξέλιξη του ατόμου, δεν είναι απλώς μια ατομική υπόθεση αλλά κάτι άκρως σημαντικό για την ανθρωπότητα.
ανάμεσα στο σύμπαν και την υλική πραγματικότητα. Με απλά παραδείγματα που
αναφέρονται στο βίντεο, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι ένας άνθρωπος ανάλογα
με το πόσο εξελιγμένος είναι εσωτερικά, τί σκέψεις παράγει και τί πράττει, δημιουργεί και ανάλογη πραγματικότητα, όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και σε συλλογικό επίπεδο.
Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τα πράγματα και τις καταστάσεις γύρω του, έχει να κάνει με τον τρόπο γαλούχησής του, τις πεποιθήσεις του, και για αυτό πολλές φορές αδυνατεί να συνεννοηθεί με άλλους ανθρώπους, παρόλο που μοιάζει να μοιράζονται μια ίδια κατάσταση.
Η σημασία κατανόησης των λεγομένων του κου Δανέζη, ο οποίος αναφέρεται πάντα με βάση επιστημονικών πειραμάτων και διαπιστώσεων, παίζουν τεράστιο ρόλο στην έκβαση των γεγονότων που πρόκειται να επακολουθήσουν. Με λίγα λόγια, η πνευματική εξέλιξη του ατόμου, δεν είναι απλώς μια ατομική υπόθεση αλλά κάτι άκρως σημαντικό για την ανθρωπότητα.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.