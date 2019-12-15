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30RCB Vi intervjuar Professor Thomas N Seyfried om hans forskning kring cancer som en metabolisk sjukdom
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9 views • December 15, 2019
Medverkande i detta avsnitt är Martin, Daniel, Patrik och Thomas N Seyfried. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
1) Vi intervjuar Professor Thomas N Seyfried om hans forskning kring cancer. Cancer behandlas i den konventionella sjukvården idag som en genetisk sjukdom medan Professor Seyfrieds forskning visar på att det i stället är en metabolisk sjukdom som behöver helt andra typer av behandlingsmetoder än vad som används idag.
2) Simon Shacks låt Simple solutions
3) Nixon signerar det nationella Cancer avtalet 1971
1) Vi intervjuar Professor Thomas N Seyfried om hans forskning kring cancer. Cancer behandlas i den konventionella sjukvården idag som en genetisk sjukdom medan Professor Seyfrieds forskning visar på att det i stället är en metabolisk sjukdom som behöver helt andra typer av behandlingsmetoder än vad som används idag.
2) Simon Shacks låt Simple solutions
3) Nixon signerar det nationella Cancer avtalet 1971
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