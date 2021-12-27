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Гидроксид графена в инъекциях разрезает человека изнутри
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122 views • December 27, 2021
Андреас Ноак (Andreas Noack):
"Я являюсь специалистом по активированному углероду. С оксидом графена и гидроксидом графена я работал в ходе написания моей диссертации. Я работал у самого большого в мире производителя активного углерода и через год я отвечал за New Carbon Product — новый продукт из активного углерода в нашем портфолио. Мы купили маленькую фирму между New Castle и Darrem в Англии и я отвечал за New Carbon Product на территории Европы. Я участвовал в Application scouting. При вскрытии жертв ничего невозможно найти, потому что большинство токсикологов производят свои анализы в чашках Петри. Они себе и представить не могут, что существуют такие структуры, которые разрезают кровяные сосуды."
Андреас Ноак - немецкий учёный-химик, один из ведущих специалистов в области графена.
За материалы, опубликованные в этом видео ученый заплатил своей жизнью - он скоропостижно скончался буквально на следующий день после обнародования этих материалов. До убийства Андреаса Ноака, он неоднократно подвергался преследованием за распространение информации.
Ученый был убит ровно месяц назад - 26 ноября 2021 г.
English
Graphene hydroxide can be dangerous in injections
Andreas Noack:
I am an activated carbon specialist. I worked with graphene oxide and graphene hydroxide during the writing of my dissertation. I worked for the world's largest producer of active carbon and a year later I was responsible for New Carbon Product — a new product from active carbon in our portfolio. We bought a small farm between NewCastle and Darem in England and I was responsible for New Carbon Products in Europe. I participated in Application scouting. When autopsiing victims, nothing can be found, because most toxicologists perform their tests in Petri dishes. They can't imagine that there are such structures that cut blood vessels.
"Я являюсь специалистом по активированному углероду. С оксидом графена и гидроксидом графена я работал в ходе написания моей диссертации. Я работал у самого большого в мире производителя активного углерода и через год я отвечал за New Carbon Product — новый продукт из активного углерода в нашем портфолио. Мы купили маленькую фирму между New Castle и Darrem в Англии и я отвечал за New Carbon Product на территории Европы. Я участвовал в Application scouting. При вскрытии жертв ничего невозможно найти, потому что большинство токсикологов производят свои анализы в чашках Петри. Они себе и представить не могут, что существуют такие структуры, которые разрезают кровяные сосуды."
Андреас Ноак - немецкий учёный-химик, один из ведущих специалистов в области графена.
За материалы, опубликованные в этом видео ученый заплатил своей жизнью - он скоропостижно скончался буквально на следующий день после обнародования этих материалов. До убийства Андреаса Ноака, он неоднократно подвергался преследованием за распространение информации.
Ученый был убит ровно месяц назад - 26 ноября 2021 г.
English
Graphene hydroxide can be dangerous in injections
Andreas Noack:
I am an activated carbon specialist. I worked with graphene oxide and graphene hydroxide during the writing of my dissertation. I worked for the world's largest producer of active carbon and a year later I was responsible for New Carbon Product — a new product from active carbon in our portfolio. We bought a small farm between NewCastle and Darem in England and I was responsible for New Carbon Products in Europe. I participated in Application scouting. When autopsiing victims, nothing can be found, because most toxicologists perform their tests in Petri dishes. They can't imagine that there are such structures that cut blood vessels.
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