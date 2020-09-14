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Échos de la manifestation du 12/09 à Montréal - CDL55 - Jean-Jacques Crevecoeur
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31 views • September 14, 2020
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Commentaire de Jean-Jacques Crevecoeur :
Cette vidéo n'est pas véritablement une « conversation du lundi » comme j'ai l'habitude de publier. Mais je n'ai pas pu résister à l'envie et la joie de vous partager ce grand moment de l'histoire de notre combat contre cette entreprise de propagande sanitaire visant l'instauration d'une dictature aux mains des mondialistes.
Dans cette vidéo, vous découvrirez une entrevue que j'ai accordée à Daniel Tadros pendant la marche, vous entendrez le discours que j'ai prononcé à l'issue de ce rassemblement (au pied des nouveaux bâtiments de Radio-Canada) et vous verrez de nombreuses images de cette manifestation qui a réuni, selon les forces de police, environ 70.000 personnes.
J'en profite pour souligner deux points.
— Tout d'abord, l'extrême pacifisme de tous les manifestants. Depuis le début de cette pseudo-pandémie, plus de dix manifestations majeures ont été organisées à Québec, Montréal et Ottawa (sans compter les nombreuses initiatives à l'échelle des villes et des villages). Jamais aucun incident n'a été à déplorer…
— Ensuite, l'extrême bienveillance des forces de police que je tiens, personnellement, à remercier pour leur professionnalisme et leur soutien à l'égard de notre droit à manifester et à nous exprimer en toute liberté.
Crédits vidéos :
— interview menée par Daniel Tadros, pour Digital World Citizen : https://youtu.be/pOBgF7aTCZ4
— captation de mon discours : Pierre Bourassa : https://youtu.be/KyIlPPhL9QE
— générique de fin par Éric pelletier : https://www.facebook.com/watch/?v=320277049055502&;extid=6xwk41k67IdTfzbf
— vignette de la page : Nathalie Landry : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=833532980733038&;id=100022290318407
Publication de cette vidéo : lundi 14 septembre 2020 - Dernière mise à jour des fichiers : 13 septembre 2020
Commentaire de Jean-Jacques Crevecoeur :
Cette vidéo n'est pas véritablement une « conversation du lundi » comme j'ai l'habitude de publier. Mais je n'ai pas pu résister à l'envie et la joie de vous partager ce grand moment de l'histoire de notre combat contre cette entreprise de propagande sanitaire visant l'instauration d'une dictature aux mains des mondialistes.
Dans cette vidéo, vous découvrirez une entrevue que j'ai accordée à Daniel Tadros pendant la marche, vous entendrez le discours que j'ai prononcé à l'issue de ce rassemblement (au pied des nouveaux bâtiments de Radio-Canada) et vous verrez de nombreuses images de cette manifestation qui a réuni, selon les forces de police, environ 70.000 personnes.
J'en profite pour souligner deux points.
— Tout d'abord, l'extrême pacifisme de tous les manifestants. Depuis le début de cette pseudo-pandémie, plus de dix manifestations majeures ont été organisées à Québec, Montréal et Ottawa (sans compter les nombreuses initiatives à l'échelle des villes et des villages). Jamais aucun incident n'a été à déplorer…
— Ensuite, l'extrême bienveillance des forces de police que je tiens, personnellement, à remercier pour leur professionnalisme et leur soutien à l'égard de notre droit à manifester et à nous exprimer en toute liberté.
Crédits vidéos :
— interview menée par Daniel Tadros, pour Digital World Citizen : https://youtu.be/pOBgF7aTCZ4
— captation de mon discours : Pierre Bourassa : https://youtu.be/KyIlPPhL9QE
— générique de fin par Éric pelletier : https://www.facebook.com/watch/?v=320277049055502&;extid=6xwk41k67IdTfzbf
— vignette de la page : Nathalie Landry : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=833532980733038&;id=100022290318407
Publication de cette vidéo : lundi 14 septembre 2020 - Dernière mise à jour des fichiers : 13 septembre 2020
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