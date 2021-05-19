Impfspaß mit Impfpass - ich glaub' ich mach' mich nass ♫

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31 views • May 19, 2021



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Freuen wir uns zurückgesetzt in den Great Reset! Die ÖGK unterstützt die Impfaktionen des WEF. Freuen wir uns gemeinsam auf die NWO! Ja leck mich doch am Arsch!

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Der 26 Sekunden Originalschrott soll für fast 1 Million € produziert worden sein... [

Dort darf man sehr gerne einen `Daumen 'runter´ hinterlassen ...

Die Gender-Singstimme hört vielleicht aufgrund eines Impfschadens so abgehackt an, es kann aber auch der "Cher-Effekt" sein.

• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •

Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?

ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [

Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! AUF DIESEM KANAL BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶Freuen wir uns zurückgesetzt in den Great Reset! Die ÖGK unterstützt die Impfaktionen des WEF. Freuen wir uns gemeinsam auf die NWO! Ja leck mich doch am Arsch!B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭​elfen☕ • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥Der 26 Sekunden Originalschrott soll für fast 1 Million € produziert worden sein... [ https://youtu.be/Kr6aipcmjwA Dort darf man sehr gerne einen `Daumen 'runter´ hinterlassen ...Die Gender-Singstimme hört vielleicht aufgrund eines Impfschadens so abgehackt an, es kann aber auch der "Cher-Effekt" sein.• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! Keywords great-resetcorona-newsnrma-impfung

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