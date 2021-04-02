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Dr Eric Loridan, Chirurgien, sur la dictature sanitaire ! - Explications claires
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2 views • April 02, 2021
Dr Eric Loridan, Chirurgien, sur la dictature sanitaire !
Le Chirurgien Éric LORIDAN a un message aux Parents et aux Directeurs d'Écoles concernant la COVID-19 qui vient du Cœur et du Cerveau.
Il nous alerte une Nième fois sur la supercherie de la "COVID-19" enchainant arguments percutants, exemples pertinents et justificatifs cohérents : Et tout devient clair.
Un excellent résumé de l'arnaque du siècle et un beau message d'espoir pour terminer.
Merci à ce grand monsieur !
À voir, à diffuser au maximum et à copier sans modération.
Source chaine d'Eric Loridan :
https://www.youtube.com/watch?v=P31mUMgFuVE&;t=1s
Le Chirurgien Éric LORIDAN a un message aux Parents et aux Directeurs d'Écoles concernant la COVID-19 qui vient du Cœur et du Cerveau.
Il nous alerte une Nième fois sur la supercherie de la "COVID-19" enchainant arguments percutants, exemples pertinents et justificatifs cohérents : Et tout devient clair.
Un excellent résumé de l'arnaque du siècle et un beau message d'espoir pour terminer.
Merci à ce grand monsieur !
À voir, à diffuser au maximum et à copier sans modération.
Source chaine d'Eric Loridan :
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