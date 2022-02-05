"Посадка картофеля вразвал без окучивания 🚀 Выращивание по технологии Гордеевых. Видео о посадке картофеля вразвал без окучивания". #Выращивание по этой технологии дало хороший #урожай клубней — 730 кг с сотки. В этот раз, наиболее крупный #картофель — массой до 500–600 и даже до 900 грамм. При добавлении к этой же технологии во время посадки зеленой травы и компоста — урожайность еще на 12,5% больше — 820 кг в пересчете на сотку. Трудозатраты, по факту, в 2–3 раза ниже обычных. А урожайность в 4–5 раз выше средней в мире. И это в регионе, где картофель массово не выращивается в принципе из-за 40–50-градусной жары и периодов без дождей по 2 месяца, а на рынках он привозной из более благоприятных регионов. Мы разрабатываем технологии выращивания под условия нашего жаркого сухого климата, в сочетании с ежегодными весенними заморозками. 📖 Содержание видеоролика: 0:00 - Это видео о посадке картофеля вразвал без окучивания. 0:34 - Проведение-формирование канавок. 1:03 - Рыхление-измельчение почвы. 1:36 - Опыливание клубней растительной золой/пеплом. 1:50 - Распределение посадочного материала по рядам. 2:23 - Посадка клубней вниз ростками поперек рядов. 4:03 - Засыпание канавок полуперепревшим навозом. 5:00 - Прополка-рыхление после появления всходов. 5:45 - Мульчирование междурядий сеном. 8:33 - Мульчирование вразвал с подкормкой. 15:03 - О поливе в период ухода за картофелем. 18:37 - Уборка урожая позднего картофеля. 23:55 - Призыв подписаться на канал. 24:07 - Пожелания в отношении комментариев под видео. Источник: канал Гордеевы

Из комментариев: «Мы так делаем. (Т.е. несколько проще, — менее трудоёмко). Лунки сделали, раскидали картофель (как вы, не раскладываю), один раз подокучили, потом замульчировали травой и все... урожай отменный. Высаживала этот год всего около 80 лунок. Но, понравилось, что лунки не набиваете... у нас нет конечно приспособления как ваше, попытаюсь сделать по-другому ров для картошки... А вообще, вы молодцы, ребята. Удачи вам...»

Теги: ВЫЖИВАНИЕ, АВТОНОМКА, ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, SURVIVAL, ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ, МУЛЬЧИРОВАНИЕ, ОБРАБОТКА ЗЕМЛЯ, ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ, ОПЫТ.

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