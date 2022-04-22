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Macron / Le Pen : le fiasco Macron - Maintenant ou jamais - débriefing par Vivre Sainement
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10 views • April 22, 2022
21 avril 2022 : https://odysee.com/@Vivresainement:f/Macron-Le-Pen:8
Vivre sainement : https://odysee.com/@Vivresainement:f
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Les carottes sont cuites !!
Ma cagnotte pour m'aider à améliorer la qualité de la chaîne :
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Gab: https://gab.com/Vivre_sainement
Facebook: https://www.facebook.com/chrisdevivresainement/
Email Vivre Sainement : [email protected]
Capsule à voir absolument :
https://odysee.com/@Vivresainement:f/film-covid-26-raisons-pour-refuser-les-vaccins:8
Voici le lien pour vous inscrire à la plateforme Odysee afin d'éviter la censure et obtenir une récompense :
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Abonnez-vous à ces associations pour entrer dans la résistance :
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http://www.bonsens.info/
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Questionnaire pour signaler des effets secondaires :
https://bonsens.info/actualites-bonsens-n-2021-21-du-24-mai-2021/
Regardez ce site pour suivre tous les soldats digitaux :
https://infovf.com/
France soir, le seul vrai média d’informations : https://odysee.com/@francesoir:2
https://www.francesoir.fr/
Sources :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1807959/oms-confirme-lien-problemes-cardiaques-vaccins-arnm
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/cote-opale-etat-suspend-projet-eoliennes-off-shore-au-touquet-1310129.html
https://www.college-de-france.fr/media/dominique-kerouedan/UPL4952127859254629455_Ghassan_Salam__.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghassan_Salam%C3%A9#Career
https://www.seneweb.com/news/International/trois-tonnes-de-cocaine-pure-d-une-valeu_n_367851.html
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