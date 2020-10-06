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David Icke : "C'est un sort hypnotique lancé sur la race humaine" #JeMeSuisReveillé
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15 views • October 06, 2020
29 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=y5mjdcvNxhM
Fils de Pangolin : https://www.youtube.com/channel/UCmp8JbhUWWySA9EphEJ42iA
http://www.filsdepangolin.com
https://www.facebook.com/FilsdePangolin/
https://twitter.com/Filsde_Pangolin @Filsde_Pangolin
Source ➡️ https://youtu.be/1OVnDtsngoQ
Traduction : Quadrillage traduction via TRAD.PUB
----
Si vous reuploadez cette vidéo sur votre chaine ou ailleurs, merci de mettre un lien vers cette vidéo, c 'est toujours appréciable 💚
Si les gens ne veulent pas se faire arnaquer, ils doivent d'abord s'informer
et ils doivent cesser d'obtenir toutes leurs perceptions des médias grand public.
Lorsque vous vous éloignez des sources traditionnelles et que vous regardez des sources alternatives où les récits sont remis en question au lieu d'être répétés et répétés, alors vous pouvez commencer à voir comment les points se connectent.
Que se passe t-il ? c'est le point de la compréhension révélatrice.
Vous savez que les médias grand public vous diront que quelque chose se passe. Ils ne vous diront pas avec précision et impartialité pourquoi cela se produit.
J'ai cette phrase: "Connais le résultat et tu verras le voyage". Si vous ne savez pas où le monde est emmené et qui est corrompu , et les techniques de manipulation qui nous y mènent, alors le monde est un endroit aléatoire.
Tu regardes un journal et tu regardes les nouvelles ou quoi que ce soit
et beaucoup de choses aléatoires se produisent.
Dans cette perspective de perception aléatoire, donner un sens au monde, vous n'y arriverez pas
Quand vous savez où le monde est emmené, vous savez en gros qui nous y emmène, et pourquoi et les techniques de manipulation pour nous y emmener, soudainement le hasard disparaît. Parce que ce qui est aléatoire pour la plupart des gens devient une séquence d'événements très claire qui nous emmène dans une direction très évidente vers le résultat.
L'une des expressions très pertinentes aujourd'hui de ce contrôle mental, ce qu'on appelle le contrôle mental basé sur le traumatisme, est que lorsque quelqu'un est traumatisé, dans un état d'anxiété, dans un état de peur, ils deviennent massivement suggestible. C'est pourquoi ils utilisent un traumatisme, cela fait partie de la programmation de l'esprit.
Donc ce qu'ils font à l'humanité dans son ensemble, c'est produire des raisons de craindre, des raisons pour un traumatisme, des raisons pour l'anxiété et lorsqu'ils ont manipulé les gens dans ces états, ils activent ensuite un contrôle de l'esprit, des suggestions qui y changent la perception.
Si vous avez quelqu'un - beaucoup de gens qui regardent ça auront
vu cela dans leur propre expérience au cours des derniers mois - si vous obtenez quelqu'un de si traumatisé par un virus mortel, ils deviennent absolument ouverts à la suggestion hypnotique,
car ce culte ne cible pas vraiment massivement l'esprit conscient, il cible le subconscient,
qui filtre ensuite pour devenir une perception consciente. Ils y ont mis les suggestions et changé la psyché des gens.
Ce qui s'est passé, c'est que tant de gens, au cours des derniers mois, ont été mis sous un sort hypnotique et en effet les gens sont soumis à un sort hypnotique toute leur vie : vous commencez, vous passez par le système éducatif et puis dans le monde de, vous savez, où les médias vous disent tout. C'est un sort hypnotique lancé sur la race humaine.
Et quand les gens parlent de réveil, qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie qu'ils se réveillent de la transe. Ils se réveillent du sortilège. Et donc je rencontre tellement de gens à cause de ce que je fais et que disent-ils? Je me suis réveillé! C'est exactement ce qui se passe. Lorsque vous pouvez publier des informations qui donnent un angle différent à tout, ce que vous faites est de briser le charme parce que le sort est essentiellement tout ce que quiconque a toujours entendu, toutes les
sources traditionnelles, ce sont toutes les sources du sort. Et quand les gens entendent d'autres sources d'informations et d'autres façons de voir le monde, ça brise le charme et les gens disent "je me suis réveillé!"
Ouais tu t'es réveillé de la transe dans laquelle tu as été mis depuis le
le jour où tu es né.
Que s'est-il passé durant les dernières semaines de ce canular?
Cela a été l'exemple le plus puissant, le plus évident d'un sortilège jeté sur la psyché humaine. Parce que quelqu'un "tu te sens endormi"
leur a dit de le faire. Pas de questionnement. Aucune recherche. Pas de "a qui cela profite?". Simplement fais-le.
Pourquoi est-ce que tout est fréquence? Ma voix est maintenant une fréquence.
Et la fausseté, le mensonge, la tromperie est une fréquence. La vérité est une fréquence beaucoup plus puissante. Et ils connaissent le pouvoir de la vérité qui circule parce que les gens vibrent avec. Et donc, s'ils veulent réaliser ce que nous dévoilons maintenant, ce que nous vivons, qu'ils vont contrôler des milliards de personnes, ils doivent contrôler leurs perceptions. Ils le doivent.
Fils de Pangolin : https://www.youtube.com/channel/UCmp8JbhUWWySA9EphEJ42iA
http://www.filsdepangolin.com
https://www.facebook.com/FilsdePangolin/
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Source ➡️ https://youtu.be/1OVnDtsngoQ
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Si les gens ne veulent pas se faire arnaquer, ils doivent d'abord s'informer
et ils doivent cesser d'obtenir toutes leurs perceptions des médias grand public.
Lorsque vous vous éloignez des sources traditionnelles et que vous regardez des sources alternatives où les récits sont remis en question au lieu d'être répétés et répétés, alors vous pouvez commencer à voir comment les points se connectent.
Que se passe t-il ? c'est le point de la compréhension révélatrice.
Vous savez que les médias grand public vous diront que quelque chose se passe. Ils ne vous diront pas avec précision et impartialité pourquoi cela se produit.
J'ai cette phrase: "Connais le résultat et tu verras le voyage". Si vous ne savez pas où le monde est emmené et qui est corrompu , et les techniques de manipulation qui nous y mènent, alors le monde est un endroit aléatoire.
Tu regardes un journal et tu regardes les nouvelles ou quoi que ce soit
et beaucoup de choses aléatoires se produisent.
Dans cette perspective de perception aléatoire, donner un sens au monde, vous n'y arriverez pas
Quand vous savez où le monde est emmené, vous savez en gros qui nous y emmène, et pourquoi et les techniques de manipulation pour nous y emmener, soudainement le hasard disparaît. Parce que ce qui est aléatoire pour la plupart des gens devient une séquence d'événements très claire qui nous emmène dans une direction très évidente vers le résultat.
L'une des expressions très pertinentes aujourd'hui de ce contrôle mental, ce qu'on appelle le contrôle mental basé sur le traumatisme, est que lorsque quelqu'un est traumatisé, dans un état d'anxiété, dans un état de peur, ils deviennent massivement suggestible. C'est pourquoi ils utilisent un traumatisme, cela fait partie de la programmation de l'esprit.
Donc ce qu'ils font à l'humanité dans son ensemble, c'est produire des raisons de craindre, des raisons pour un traumatisme, des raisons pour l'anxiété et lorsqu'ils ont manipulé les gens dans ces états, ils activent ensuite un contrôle de l'esprit, des suggestions qui y changent la perception.
Si vous avez quelqu'un - beaucoup de gens qui regardent ça auront
vu cela dans leur propre expérience au cours des derniers mois - si vous obtenez quelqu'un de si traumatisé par un virus mortel, ils deviennent absolument ouverts à la suggestion hypnotique,
car ce culte ne cible pas vraiment massivement l'esprit conscient, il cible le subconscient,
qui filtre ensuite pour devenir une perception consciente. Ils y ont mis les suggestions et changé la psyché des gens.
Ce qui s'est passé, c'est que tant de gens, au cours des derniers mois, ont été mis sous un sort hypnotique et en effet les gens sont soumis à un sort hypnotique toute leur vie : vous commencez, vous passez par le système éducatif et puis dans le monde de, vous savez, où les médias vous disent tout. C'est un sort hypnotique lancé sur la race humaine.
Et quand les gens parlent de réveil, qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie qu'ils se réveillent de la transe. Ils se réveillent du sortilège. Et donc je rencontre tellement de gens à cause de ce que je fais et que disent-ils? Je me suis réveillé! C'est exactement ce qui se passe. Lorsque vous pouvez publier des informations qui donnent un angle différent à tout, ce que vous faites est de briser le charme parce que le sort est essentiellement tout ce que quiconque a toujours entendu, toutes les
sources traditionnelles, ce sont toutes les sources du sort. Et quand les gens entendent d'autres sources d'informations et d'autres façons de voir le monde, ça brise le charme et les gens disent "je me suis réveillé!"
Ouais tu t'es réveillé de la transe dans laquelle tu as été mis depuis le
le jour où tu es né.
Que s'est-il passé durant les dernières semaines de ce canular?
Cela a été l'exemple le plus puissant, le plus évident d'un sortilège jeté sur la psyché humaine. Parce que quelqu'un "tu te sens endormi"
leur a dit de le faire. Pas de questionnement. Aucune recherche. Pas de "a qui cela profite?". Simplement fais-le.
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Et la fausseté, le mensonge, la tromperie est une fréquence. La vérité est une fréquence beaucoup plus puissante. Et ils connaissent le pouvoir de la vérité qui circule parce que les gens vibrent avec. Et donc, s'ils veulent réaliser ce que nous dévoilons maintenant, ce que nous vivons, qu'ils vont contrôler des milliards de personnes, ils doivent contrôler leurs perceptions. Ils le doivent.
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