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Pitágoras- Geometria Sagrada e o Som da Vida
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18 views • April 28, 2022
Este é um dos maior mistério da realidade.
Por milênios a verdade universal não estava disponível para as pessoas deste sistema planetário.
Agora está finalmente sendo recebido neste planeta. Os buscadores profundos da verdade que são de mente aberta e prontos o receberão.
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