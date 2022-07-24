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WEIßE FAHNE FÜR FREIHEIT und FRIEDEN
Alphavuk
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41 views • July 24, 2022

🏳️ Wir wollen Veränderung.

🏳️ Sei dabei.

🏳️ Gemeinsam schaffen wir das.

🏳️Unser gemeinsames Symbol für Frieden🕊, Souveränität und dem Schutz von Kindern 👫

🏳️ Wir bewegen uns in eine neue bessere Zeit.


Je mehr mitmachen, desto schneller erreichen wir unser Ziel.


SOUVERÄNITÄT und FRIEDEN


🏳️ Wir schauen nicht mehr zu bei diesem Irrsinn.

🏳️ Übernimm die Verantwortung.

🏳️ Zeigen wir den Menschen einen gemeinsamen Weg.


Die weiße Fahne ist völkerrechtlich geschützt als Zeichen des Friedens. Wer die weiße Fahne trägt, ist unverletzlich. Es ist eine Aufforderung zur Verhandlung auch schon im alten Ägypten. Im ersten Weltkrieg sind sich die französischen und deutschen Soldaten begegnet, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. 1945 haben die Menschen die Alliierten mit weißen Fahnen begrüßt. Es ist ein weltweit anerkanntes Zeichen des Friedens.

Der Trailer steht zur freien Verwendung und soll am Sonntag, 24.07.2022 um 20:00 Uhr von allen gleichzeitig veröffentlicht werden.

Je mehr mitmachen, desto größer wird die Wirkung sein.

Je mehr mitmachen, desto schneller erreichen wir unser Ziel. Bitte das Video runter und im eigenen Kanal wieder hochladen oder teilen. Die Ideologie der Unterwerfung und Aufgabe wurde erst in den letzten Jahren als Barriere aufgebaut. Die italienischen Bauern haben weiße Fahnen an ihren Traktoren bei den Protestfahrten. In den Niederlanden hängen weiße Tücher von Autobahnbrücken. In Deutschland wehen bereits überall weiße Fahnen. Nena schwenkt eine große weiße Fahne auf ihren Konzerten.

Keywords
deutschfreiheitalphaalphavukvukfriedenweisse fahne
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