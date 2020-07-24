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ESPTEIN, BILL GATES PEDOPHILES AND "VACCINE" INDUSTRY (4 video excerpts)
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43 views • July 24, 2020
EXCERPTS INCLUDE: SEVERAL EXCERPTS ON THIS VIDEO – REPORTEDLY BILL GATES MEET WITH EPSTEIN MORE THAN HALF A DOZEN TIMES INCLUDING A PLANE RIDE ON EPSTEIN'S PRIVATE PLANE "LOLITA EXPRESS" . BILL GATES WAS IN THE PROCESS OF SETTING UP A "FOUNDATION" WITH EPSTEIN AND THE QUESTION ARISES IN THAT GATES VACCINE PROGRAMS ARE TARGETED AT CHILDREN AND YOUNG WOMEN – AND EPSTEIN LIKE TO RAPE AND GROOM CHILDREN AND YOUNG WOMEN.
EPSTEIN HAD SEX WITH GIRLS AS YOUNG AS 12 YEARS OLD.
JAIL WHERE EPSTEIN WAS APPARENTLY MURDERED, AG FROM VIRGIN ISLANDS ABOUT ISLAND FORTRESS OF PEDOPHILE CRIME, MIT/UNIVERSITIES INVOLVED WITH CRIMINALS,
– INTERVIEW WITH AG US VIRGIN ISLANDS STATES: EPSTEIN BOUGHT IS OWN ISLAND, HAD HIS OWN PRIVATE PLANE LAND AT THE AIRPORT THEN HAD HIS OWN PRIVATE BOATS AND HELICOPTERS BRING EPSTEIN AND HIS "GUESTS" TO HIS ISLAND WHERE THEY RAPED AND MOLESTED AND "GROOMED" YOUNG GIRLS AS YOUNG AS 12 YEARS OLD FOR SEXUAL ACTS.
*ACCORDING TO REPORTS: EPSTEIN SERVED NO TIME FOR MANY RAPES AND MOLESTATIONS' IN FLORIDA – SERVED A FEW MONTH SENTENCE IN WHICH HE WAS ALLOWED OUT OF JAIL FOR 12 HOURS A DAY – which he presumably was raping and molesting while "doing time" AND HAD AN ENTIRE WING OF THE JAIL EMPTIED OUT AND CATERING TO HIM GUARDING HIM FROM OTHER PRISONERS.
EPSTEIN HAD SEX WITH GIRLS AS YOUNG AS 12 YEARS OLD.
JAIL WHERE EPSTEIN WAS APPARENTLY MURDERED, AG FROM VIRGIN ISLANDS ABOUT ISLAND FORTRESS OF PEDOPHILE CRIME, MIT/UNIVERSITIES INVOLVED WITH CRIMINALS,
– INTERVIEW WITH AG US VIRGIN ISLANDS STATES: EPSTEIN BOUGHT IS OWN ISLAND, HAD HIS OWN PRIVATE PLANE LAND AT THE AIRPORT THEN HAD HIS OWN PRIVATE BOATS AND HELICOPTERS BRING EPSTEIN AND HIS "GUESTS" TO HIS ISLAND WHERE THEY RAPED AND MOLESTED AND "GROOMED" YOUNG GIRLS AS YOUNG AS 12 YEARS OLD FOR SEXUAL ACTS.
*ACCORDING TO REPORTS: EPSTEIN SERVED NO TIME FOR MANY RAPES AND MOLESTATIONS' IN FLORIDA – SERVED A FEW MONTH SENTENCE IN WHICH HE WAS ALLOWED OUT OF JAIL FOR 12 HOURS A DAY – which he presumably was raping and molesting while "doing time" AND HAD AN ENTIRE WING OF THE JAIL EMPTIED OUT AND CATERING TO HIM GUARDING HIM FROM OTHER PRISONERS.
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