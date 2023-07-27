Η Κοσμική Απάτη: Μια έκθεση

Σε αυτήν την επείγουσα και πρωτοποριακή ταινία, ο Δρ. Γκριρ αποκαλύπτει τα ψέματα που προωθούν το Κράτος Εθνικής Ασφάλειας, οι κερδοσκόποι του πολέμου και τα εταιρικά μέσα ενημέρωσης και μας δείχνει πώς μπορούμε να αποφύγουμε μια σύγκρουση πολύ χειρότερη από τον πόλεμο στο Ιράκ. Για πρώτη φορά και αποκλειστικά για αυτήν την ταινία, ανώτεροι Ρώσοι στρατιωτικοί, κυβερνητικοί και διαστημικοί αξιωματούχοι κάνουν βήμα μπροστά και ενώνουν τους Αμερικανούς ομολόγους τους σε μια ιστορική έκκληση για ειρήνη στη Γη και στο διάστημα.

Το καλοκαίρι του 1977, το στέλεχος της αεροδιαστημικής Dr. Carol Rosin έλαβε μια ομολογία θανάτου από το αφεντικό και μέντορά της, Wernher Von Braun, τον παραγωγικό μηχανικό πυραύλων που έφυγε από τη Ναζιστική Γερμανία ως μέρος της Επιχείρησης Paperclip για να εργαστεί για τη NASA. Ο Φον Μπράουν χρησιμοποίησε την ετοιμοθάνατη ανάσα του για να προειδοποιήσει την Κάρολ για ένα τρομερό σχέδιο: η αποκάλυψη ειρηνικών Εξωγήινων Πολιτισμών τελικά θα καταδιωκόταν και θα περιδινόταν ως απειλή προκειμένου να ενθαρρυνθεί και να εμπλουτιστεί το Στρατιωτικό-Βιομηχανικό Συγκρότημα και να δικαιολογηθεί μια παγκόσμια φασιστική κατάληψη. Αυτή η πλοκή, υποστήριξε, θα καταλήξει σε μια ψεύτικη εισβολή εξωγήινων που θα ξεγελούσε κάθε στρατιωτικό και πολιτικό ηγέτη στον πλανήτη: Ένα κοσμικό 9-11.

Ο αγώνας ενάντια στη μυστικότητα των UFO δεν είναι τόσο απλός όσο να κάνεις τις κυβερνήσεις να παραδεχτούν ότι είναι αληθινές: Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ET δεν περιστρέφονται ως απόλυτοι Boogeyman για να δικαιολογήσουν την εδραίωση της εξουσίας στη Γη ή τον οπλισμό του διαστήματος. Από την ίδρυση της Διαστημικής Δύναμης του Τραμπ μέχρι την προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την «απειλή για την Εθνική Ασφάλεια» που θέτουν τα UFO, γινόμαστε μάρτυρες των τελικών σταδίων του βιβλίου παιχνιδιού που προειδοποίησε ο Wernher Von Braun πριν από σχεδόν μισό αιώνα.

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