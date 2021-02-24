© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Santos Bonacci. Necenzūruota jo teismo istorija
Follow
1
Download MP3
Share
Report
255 views • February 24, 2021
Federalinio rezervo sistema yra visiška apgaulė.
Mes buvome užstatyti.
Jūsų gimimo liudijimas yra obligacija, kurią Federalinio Rezervo sistema naudoja kurdama savo Fiat valiutą.
Jūsų gimimo liudijime yra daugiau pinigų, negu Jums kada nors gali prireikti.
Šis įrašas tampa labai įdomus pabaigoje, kai Santos Bonacci paaiškina, kaip mūsų gimimo liudijimas pavergia mus pačius.
- meeinerepublicemailreport.com
Originalus įrašas https://www.youtube.com/watch?v=AUKUiqXJqyQ
Santos Bonacci Youtube paskyra: https://www.youtube.com/user/MrAstrotheology
Įgarsino – Visatos Kelionė
Papildoma informacija:
Fiat valiuta - nekonvertuojami popieriniai pinigai, vyriausybės dekretu tapę teisėta mokėjimo priemone.
CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures) – Vieningų vertybinių popierių identifikavimo procedūrų numeris.
Mes buvome užstatyti.
Jūsų gimimo liudijimas yra obligacija, kurią Federalinio Rezervo sistema naudoja kurdama savo Fiat valiutą.
Jūsų gimimo liudijime yra daugiau pinigų, negu Jums kada nors gali prireikti.
Šis įrašas tampa labai įdomus pabaigoje, kai Santos Bonacci paaiškina, kaip mūsų gimimo liudijimas pavergia mus pačius.
- meeinerepublicemailreport.com
Originalus įrašas https://www.youtube.com/watch?v=AUKUiqXJqyQ
Santos Bonacci Youtube paskyra: https://www.youtube.com/user/MrAstrotheology
Įgarsino – Visatos Kelionė
Papildoma informacija:
Fiat valiuta - nekonvertuojami popieriniai pinigai, vyriausybės dekretu tapę teisėta mokėjimo priemone.
CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures) – Vieningų vertybinių popierių identifikavimo procedūrų numeris.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.