La Ex-ministra de Sanidad de España y el Pde Colegio de Médicos abandonan debate ante evidencia de muertos POR vacunas

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40 views • September 20, 2021





La exministra de Sanidad de España, Maria Luisa Carcedo, y el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, abandonaron el debate cuando se les presentaron los datos oficiales de fallecidos relacionados de forma directa con las vacunas Covid19.



El video del debate organizado por La Clave Cultural, al estilo del mítico programa de debates La Clave de Balbín, por supuesto ya ha sido censurado en Youtube y en otras redes sociales después de que el video empezase a hacerse viral con más de 150.000 visualizaciones en un solo día.



En el debate participaban también el cirujano Juan José Martínez, el Doctor en Medicina Ángel Ruiz Valdepeñas y la doctora de familia Natalia Prego, integrantes del colectivo Médicos por la Verdad España.



Estaba también confirmada la presencia de Don Iñaki Pérez, rector de la Universidad del País Vasco, que 20 minutos antes de comenzar canceló su participación. El debate fue moderado por Federico Ruiz de Lobera.



Más info donde puedes ver el debate completo en: Extracto de 5 minutos del debate completo que puedes en: https://rumble.com/vmoklb-la-clave-cultural-programa-1-18-meses-de-pandemia-qu-ha-pasado-y-qu-podemos.html La exministra de Sanidad de España, Maria Luisa Carcedo, y el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, abandonaron el debate cuando se les presentaron los datos oficiales de fallecidos relacionados de forma directa con las vacunas Covid19.El video del debate organizado por La Clave Cultural, al estilo del mítico programa de debates La Clave de Balbín, por supuesto ya ha sido censurado en Youtube y en otras redes sociales después de que el video empezase a hacerse viral con más de 150.000 visualizaciones en un solo día.En el debate participaban también el cirujano Juan José Martínez, el Doctor en Medicina Ángel Ruiz Valdepeñas y la doctora de familia Natalia Prego, integrantes del colectivo Médicos por la Verdad España.Estaba también confirmada la presencia de Don Iñaki Pérez, rector de la Universidad del País Vasco, que 20 minutos antes de comenzar canceló su participación. El debate fue moderado por Federico Ruiz de Lobera.Más info donde puedes ver el debate completo en: https://elinvestigador.org/debate-pandemia-la-clave-cultural/ Keywords debateministrala clave cultural

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