Made over 1000 unsafe flying reports against Stevens in this craft

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Misfeasance in public office occurs when a public official, public servant or public body knowingly and willingly acts in a manner with the realisation that their actions are likely to cause loss, harm or suffering to another
Ironically Government agents are generally not intelligent but are given the impression that they have access to intelligence information that most are not privy, thereby creating the oxy-moron of 'intelligent government agents' R Duncan
Police Commanders, Military, Politicians, Public Servants, media, religions, corporations and banks worldwide unfortunately currently support the nefarious corporate banking authoritarian 5g'SMART'/DIGITAL, geo engineering/chemtrail slow kill, track and trace surveillance agendas.
I have wrote letters and hand delivered them to Annalisa Moscardini Scanlan's solicitors, Sunderland about taking legal action against the CAA & these stalkers but have been completely ignored. I then complained to the law society and the legal ombudsman about her they ignored me too. This very solicitor told myself I had to attend summons in court re false allegations when I did not have to, even though I did not accept the caution from the police-I remained silent throughout the interview and did not even reply to questions or say the words no comment
I have made over 34000 unsafe flying reports to the CAA not one account has been responded to
AIR STALKERS ALWAYS APPEAR DURING POISON GAS ATTACKS CHEMTRAIL TERROR RAIDS
NORMAL MODUS-OPERANDI AIR STALKERS:
TWO YEARS AGO I WAS SITTING WITH A FRIEND HAYMARKET GREEN, NEWCASTLE CITY CENTRE (PROHIBITED AIRSPACE) I KNEW WAS GOING TO GET A BUZZ OVER SO I READIED MY CAMERA, THESE BAD COINCEDENCES OCCUR MULTIPLE TIMES EVERY DAY, MINS LATER STEVENS APPEARS ABOVE 10M DISTANCE IN G-AWUJ, MY FRIEND SAID WOW THAT NEARLY DROPPED OUT OF THE SKY ONTOP OF US AND DID YOU GET THE PICTURE? SINCE THAT DAY MADE WELL OVER 2000 UNSAFE FLY REPORTS AGAINST STEVENS. NOT ONE ACCOUNT HAS EVER BEEN RESPONDED TO BY THE CAA!
THE PILOT OF G-AWUJ/G-ATRM IS LORD STEVENS OF KIRKWHELPINGTON (A FORMER MET CHIEF CONSTABLE) ONLY THE MOST STYLISH PAEDOPHILES GET KNIGHTED TONY BLAIR.
STEVENS COVERED UP INVESTIGATIONS INTO PAEDOPHILE HIGH PROFILE AND FOREIGN RAPE GANGS WHILE IN CHARGE
STEVENS OVERHEAD REGENT CENTRE (PROHIBTED AIRSPACE) NEARLY CRASHING INTO BUS/CARS I HAVE BEEN TRAVELLING IN, WHEN I ALIGHT RURAL NORTHUMBERLAND STEVENS PLUMMETS DOWN TO ROCK-BOTTOM OVERHEAD AND SAME ROUTINE ON SAND DUNES BEACHES DROPPING OUT OF THE SKY, WHEN I LEAVE HOME/ARRIVE STEVENS APPEARS. WHEN NOT ABOVE PERP STEVENS CIRCLING MY LOCATIONS MAKING TREMENDOUS NOISE
I RANG AIR TRAFFIC CONTROL ABOUT AN AIRCRAFT NEARLY CRASHING INTO MY HOUSE ONE DAY TWELVE TIMES THE MANIAC WAS DOING AT LEAST 130MPH AT 15M DISTANCE ABOVE AND CIRCLING IN A SERIES OF ROUND BENDS WITHIN A RADIUS OF 20M'S THE CENTRE POINT FROM RADIUS BEING MY HOUSE WHERE THE CRAFT APPEARED. THE ID WAS G-LFSJ ATC ASKED MYSELF IF I HAD PHOTOGRAPHIC EVEDENCE OF THE CRAFT FOR THERE WAS NOTHING BLIPPING ON RADAR OVER MY HOME. I SAID I HAVE STILL RAW IMAGES TIME AND DATE STAMPED OF HONEYMAN IN G-LFSJ, THE ATC MAN INFORMED MYSELF TO GO TO THE POLICE. WHEN I DID REPORT THE CRIME THE POLICE CHOPPER FOLLOWED MYSELF TO THE POLICE STATION AND THEN BACK HOME AT GROUND LEVEL. NORTHUMBRIA POLICE FAILED TO INVESTIGATE THIS CRIME. (I HAVE HAD MANY HELICOPTERS OVERHEAD SAME MANNER AND LIGHT AIRCRAFT WITH NO IDENFICATION ON WINGS OR FUSELAGE)
ONE DAY SECOND I LEAVE METRO CENTRE JAY APPEARS IN G-NHAD LIKE A BAT OUT OF HELL SKIMMING ACROSS THE BUILDINGS ROOF TOPS DOING AT LEAST 130MPH. I MANAGED TO GET IMAGE FOR I WAS EXPECTING SOMETHING TO APPEAR OVERHEAD. I WANTED JAY TO CRASH THE CHOPPER SO I WALKED TOWARDS THE ELEC PYLONS I STOOD UNDER NEATH THEM FOR 8 MINUTES WHILE JAY CAME BACK AND FORTH ANOTHER 9 TIMES. JAY SWOOPED DOWN ROCK-BOTTOM THEN GAINED ALT TO AVOID CRASHING INTO THE PYLONS THE NOISE WAS TREMENDOUS WASH FROM ROTORS DISLOGDED LEAVES FROM OFF THE GROUND. LAST BUZZ OVER JAY HEADS SOUTH AND DISSAPEARS OUT OF EYESIGHT, ONE MINUTE LATER G-NHAE APPEARS HALF A MILE AWAY THE PROFILE WAS VISIBLE THEN TURNS SHARP 90 DEGREES THEN APPEARS OVERHEAD ROCK BOTTOM IN A STRAIGHT LINE VANISHING FROM SIGHT IN SECONDS DOING AT LEAST 140MPH. I REPORTED ALL BUZZ OVERS TO THE CAA FOR I HAD PHOTOGRAPHIC EVIDENCE OF IDENTIFICATION, THE LATTER BUZZ OVER THE PERPS DID NOT EXPECT MYSELF TO GET, I.E. JAY IN G-NHAD HAD ALREADY LANDED