Το αποκαλυπτικό βίντεο του Γρηγόρη Πετράκου για τον κορωνοϊό

ICXCNIKA ΈρχουΚύριεΙησούΧριστέ 44 followers Follow 1 Share Add to... Download MP3 Share Report

88 views • November 07, 2020





Αυτό το θαρραλέο παλικάρι έχει παραθέσει και τους συνδέσμους που παραπέμπουν στις πηγές για τα στοιχεία της έρευνάς του:



Λιγότεροι θάνατοι φέτος σε σχέση με πέρυσι

https://www.cnn.gr/.../ligoteroi-thanatoi-fetos-se-sxesi...

Θάνατοι στις ΗΠΑ

2019 : 2.722. 311

2020 (ως τώρα) : 2.280.881

Δηλαδη φέτος μέσο όρο 228.000 το μηνα

Αν προσθέσουμε δύο ακόμη μήνες υποθετικά θα έχουμε 2.737.057

Δηλαδή ίδια θνησιμότητα με πέρυσι και λιγότερη από το 2018.

(USA)

https://www.cdc.gov/nchs/fastats/deaths.htm

Σουηδία μικρότερος δείκτης θνησιμότητας φέτος από πέρυσι

https://www.macrotrends.net/countries/SWE/sweden/death-rate

Εξαφανίστηκαν τα εμφράγματα

https://www.in.gr/.../o-koronaios-eksafanizei-ta.../

Περισσότεροι θάνατοι από γρίπη τα περασμένα έτη

Περισσότεροι άνθρωποι σε ΜΕΘ από γρίπη τα πεταμένα ετη

https://eody.gov.gr/.../etisia_ekthesi_gripis_2018_2019.pdf

Τα lockdown δεν έχουν αποτέλεσμα

https://www.aei.org/articles/lockdowns-dont-work/

https://www.wsj.com/.../the-failed-experiment-of-covid...

https://mises.org/.../do-lockdowns-work-mounting-evidence...

Η επιδημία (θάνατοι) έχει τελειώσει από τον Ιούνιο. Γράφημα θανάτων από Covid

;time=earliest..2020-10-12&country=GBR~USA~ESP~ITA~BRA~IND~KOR®ion=World&deathsMetric=true&interval=daily&hideControls=true&perCapita=true&smoothing=0&pickerMetric=location&pickerSort=asc

Οι θάνατοι στη Σουηδια έχουν εκμηδενιστει

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/

Ο ΠΟΥ αναγνωρίζει την επιτυχια της Σουηδίας

http://www.docmed.gr/o-poy-anagnorizei-tin-epitychia-tis.../

Διαφορές στην θνησιμότητα των χωρών λόγω προηγούμενης επιδημιολογικής σεζόν.

;v=8UvFhIFzaac

Στο 8:19

Σχεδόν οι μισοί θανατοι συνέβησαν στα γηροκομεία

https://freopp.org/the-covid-19-nursing-home-crisis-by...

Το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει μολυνθεί από τον ιό.

https://www.cnn.com/.../who-coronavirus-world.../index.html

Μπαμπινιώτης : άλλο φορέας και άλλο κρούσμα

https://www.proionta-tis-fisis.com/allo-krousma-kaki.../

Οι άνθρωποι που δεν εμφανίζουν συμπτώματα δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ ακόμα κι αν έχουν εκτεθεί πρόσφατα στον ιό.

https://www.nytimes.com/.../health/covid-19-testing-cdc.html

125.000 πέθαναν πέρυσι στην Ελλάδα. Δηλαδή περίπου 328 άνθρωποι τη μέρα.

https://www.liberal.gr/.../i-ellada-mikrainei-41.../326535

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι οι ασυμπτωματικοι σπανια μεταδίδουν τη νοσο

https://youtu.be/NQTBlbx1Xjs

Τα παιδιά δεν μολύνουν τους άλλους με κορονοϊό.

https://www.iefimerida.gr/.../koronoios-9hronos-den...

https://insuranceworld.gr/.../covid-19-i-proti-meleti-se.../

Karl Friston (σημαντικότερος νευροεπιστημονας της σύγχρονης εποχής) : το 80% του πληθυσμού δεν είναι καν ευαίσθητοι στον κορονοϊό

https://unherd.com/.../karl-friston-up-to-80-not-even.../

Είχαμε ανοσία στον covid πριν εμφανιστεί λόγω t cells ανοσιας

https://www.bbc.com/.../20200716-the-people-with-hidden...

Η Αγγλία αφαίρεσε το 10% των θανάτων από Covid σαν υπερκαταγραφη...

https://www.euronews.com/.../coronavirus-uk-reduces-death...

Οι δισεκατομμυριουχοι των ΗΠΑ κέρδισαν μισό τρις δολάρια εν μέσω πανδημιας

https://www.capital.gr/.../oi-disekatommuriouxoi-ton-ipa...



Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε!



Το βίντεο αυτό, όπως και όλα τα βίντεο στο κανάλι μας, αναρτήθηκε με μοναδικό σκοπό τη διάσωση των πληροφοριών από την διαδικτυακή λογοκρισία.

Aποποίηση: Το βίντεο δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και δεν σκοπεύω να παραβιάσω τα πνευματικά δικαιώματα κανενός ατόμου ή εταιρίας. Τα πνευματικά δικαιώματα του οπτικο-ακουστικού περιεχομένου ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΜΕΝΑ.



This channel is non profit, not commercial! Videos may contain copyrighted material. The copyright to the audio content DOES NOT BELONG TO ME . All trademarks and copyrights remain the property of their respective owners. Copyright disclaimer: Reference to and citation of articles and authors in this report does not imply ownership. Works and images presented here fall under Fair Use Section 107 and are used for commentary on globally significant newsworthy events. According to Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Το βίντεο που λογοκρίθηκε από την γνωστή λογοκρισία του διαδικτύου.Αυτό το θαρραλέο παλικάρι έχει παραθέσει και τους συνδέσμους που παραπέμπουν στις πηγές για τα στοιχεία της έρευνάς του:Λιγότεροι θάνατοι φέτος σε σχέση με πέρυσιΘάνατοι στις ΗΠΑ2019 : 2.722. 3112020 (ως τώρα) : 2.280.881Δηλαδη φέτος μέσο όρο 228.000 το μηναΑν προσθέσουμε δύο ακόμη μήνες υποθετικά θα έχουμε 2.737.057Δηλαδή ίδια θνησιμότητα με πέρυσι και λιγότερη από το 2018. https://countrymeters.info/en/United_States_of_America_ (USA)Σουηδία μικρότερος δείκτης θνησιμότητας φέτος από πέρυσιΕξαφανίστηκαν τα εμφράγματαΠερισσότεροι θάνατοι από γρίπη τα περασμένα έτηΠερισσότεροι άνθρωποι σε ΜΕΘ από γρίπη τα πεταμένα ετηΤα lockdown δεν έχουν αποτέλεσμαΗ επιδημία (θάνατοι) έχει τελειώσει από τον Ιούνιο. Γράφημα θανάτων από Covid https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true& ;time=earliest..2020-10-12&country=GBR~USA~ESP~ITA~BRA~IND~KOR®ion=World&deathsMetric=true&interval=daily&hideControls=true&perCapita=true&smoothing=0&pickerMetric=location&pickerSort=ascΟι θάνατοι στη Σουηδια έχουν εκμηδενιστειΟ ΠΟΥ αναγνωρίζει την επιτυχια της ΣουηδίαςΔιαφορές στην θνησιμότητα των χωρών λόγω προηγούμενης επιδημιολογικής σεζόν. https://m.youtube.com/watch?feature=share& ;v=8UvFhIFzaacΣτο 8:19Σχεδόν οι μισοί θανατοι συνέβησαν στα γηροκομείαΤο 10% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει μολυνθεί από τον ιό.Μπαμπινιώτης : άλλο φορέας και άλλο κρούσμαΟι άνθρωποι που δεν εμφανίζουν συμπτώματα δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ ακόμα κι αν έχουν εκτεθεί πρόσφατα στον ιό.125.000 πέθαναν πέρυσι στην Ελλάδα. Δηλαδή περίπου 328 άνθρωποι τη μέρα.Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι οι ασυμπτωματικοι σπανια μεταδίδουν τη νοσοΤα παιδιά δεν μολύνουν τους άλλους με κορονοϊό.Karl Friston (σημαντικότερος νευροεπιστημονας της σύγχρονης εποχής) : το 80% του πληθυσμού δεν είναι καν ευαίσθητοι στον κορονοϊόΕίχαμε ανοσία στον covid πριν εμφανιστεί λόγω t cells ανοσιαςΗ Αγγλία αφαίρεσε το 10% των θανάτων από Covid σαν υπερκαταγραφη...Οι δισεκατομμυριουχοι των ΗΠΑ κέρδισαν μισό τρις δολάρια εν μέσω πανδημιαςΓρηγόρη, σε ευχαριστούμε!Το βίντεο αυτό, όπως και όλα τα βίντεο στο κανάλι μας, αναρτήθηκε με μοναδικό σκοπό τη διάσωση των πληροφοριών από την διαδικτυακή λογοκρισία.Aποποίηση: Το βίντεο δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και δεν σκοπεύω να παραβιάσω τα πνευματικά δικαιώματα κανενός ατόμου ή εταιρίας. Τα πνευματικά δικαιώματα του οπτικο-ακουστικού περιεχομένου ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΜΕΝΑ.This channel is non profit, not commercial! Videos may contain copyrighted material. The copyright to the audio content DOES NOT BELONG TO ME . All trademarks and copyrights remain the property of their respective owners. Copyright disclaimer: Reference to and citation of articles and authors in this report does not imply ownership. Works and images presented here fall under Fair Use Section 107 and are used for commentary on globally significant newsworthy events. According to Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Keywords healthcovid19fake pandemicgregoris petrakos video

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