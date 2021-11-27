Чип-вакцина Билла Гейтса — Сценарий Антихриста. «Новый мировой БЕС-порядок. Истерия лжепандемии. Операция «коронавирус»»

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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
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Чип-вакцина Билла Гейтса — Сценарий Антихриста. Статья Марии ДЭВИ ХРИСТОС. «Новый мировой БЕС-порядок. Истерия лжепандемии. Операция «коронавирус»». Читает Автор. (Видео было удалено YouTube, новый адрес на Telegram: https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya/50 ).
Текстовая версия — https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/novyj-mirovoj-bes-poryadok.-isteriya-lzhepandemii.-operaciya-koronavirus
«Библейские пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/biblejskie-prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos#novoe-imya
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Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии — https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: www.VictoriaRA.com www.USMALOS.com. ПОДПИСАТЬСЯ на YouTube Канал Виктории ПреобРАженской (для получения сообщений о новых Видео нажмите на колокольчик Подписка на YouTube канал, нажать на колокольчик выбрав «Всё»).
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Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской за 2020-2021 гг. https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/
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