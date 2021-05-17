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17.05.2021. Куда же будет идти эвакуация? (Выпуск № 201 часть II (1)).
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11221 views • May 14, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:32 Закон об эвакуации (продолжение). Куда отправят пешие колонны. #эвакуация #Россия. https://www.youtube.com/watch?v=GIRl8tOvCbk.
06:05 Паразиты приготовились к эвакуации наших детей?
https://www.youtube.com/watch?v=HDEbxCHAxNU.
08:41 Эвакуация школ. https://www.youtube.com/watch?v=Yr1kwEoqTpw.
09:55 Один из создателей вакцины проговорился в прямом эфире! https://www.brighteon.com/00344239-1136-4b37-a350-f1dec777a9a1.
12:45 Письмо слушателя. Берут мазки.
15:50 Сделали вакцину. Результат... https://www.brighteon.com/1bc70f7c-fcf5-47f9-ba92-6d958db7b800.
16:10 Письмо слушателя. Упал человек в Ухане.
16:55 Письмо слушателя. Очередь на вакцинацию.
17:50 Письмо слушателя. Крым. Очередь за смертью.
20:26 ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОТ ДОКТОРА КОУЛМАНА!!! ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕХ, КТО ВАКЦИНИРОВАН! https://www.brighteon.com/2c5765b7-04ae-490a-a6dc-f44f599b4713.
29:16 Письмо слушателя. У людей появляются проблемы если контактируют с вакцинированными.
38:23 Письмо слушателя. Планы иудеев некоторых.
39:44 PREPARE FOR IMPACT (MIRRORED VIDEO) FROM JUNE 2020(ISRAELI NEWS LIVE) WORMWOOD DEBRIS (VITAL)READ. https://www.youtube.com/watch?v=OL1tOSB1_Po.
41:18 "ВАКЦИНА ПРИВОДИТ К МУТАЦИИ ВИРУСА!" МИТРОПОЛИТ НЕОФИТ И ГРЕЧЕСКИЙ ОНКОЛОГ О ВИРУСЕ И ВАКЦИНАЦИИ. https://www.brighteon.com/c4d3d108-dac0-42ec-807d-a649666a8324.
47:55 ДНК. Клетка человека (Лекция 1.5 Семенов И.Н.). http://vera77.com/article/15-ustrojstvo-kletki-dushi-i-tela-lektsiya-5-semenov-in.
52:58 Израильтянин зашёл перекусить , а от него потребовали паспорт вакцинации! https://www.brighteon.com/0022fbeb-7c12-482a-9b6f-12829768283b.
55:05 Медики ходят по квартирам для вакцинации населения. Тамбовская обл. г. Кирсанов. https://www.brighteon.com/babe5b32-7d51-4a46-9f2b-8976f54a883d.
57:22 Письмо слушателя. Молитва за мужа.
59:48 Письмо слушателя. Дошли до такого.
01:02:22 Чудо-женщина. https://www.youtube.com/watch?v=SVxJH6DMSd8.
01:03:58 Письмо слушателя. О бытовой технике.
Сегодня мы поговорим о том, когда и куда будет проходить эвакуация населения в России, также обсудим, что уже в течении года подготавливают население для эвакуации не понятно куда наших детей. Увидим, как один из создателей вакцины от ковид-19 проговорился для чего на самом деле создана данная вакцина, а именно для стерилизации человечества. Также поговорим о том, что вакцинированные люди наносят вред не только себе, а также своей семье и другим, окружающим себя людям. Узнаем мнение митрополита Неофита по поводу вакцинации, увидим как массово различными способами пытаются заставить привиться население.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:32 Закон об эвакуации (продолжение). Куда отправят пешие колонны. #эвакуация #Россия. https://www.youtube.com/watch?v=GIRl8tOvCbk.
06:05 Паразиты приготовились к эвакуации наших детей?
https://www.youtube.com/watch?v=HDEbxCHAxNU.
08:41 Эвакуация школ. https://www.youtube.com/watch?v=Yr1kwEoqTpw.
09:55 Один из создателей вакцины проговорился в прямом эфире! https://www.brighteon.com/00344239-1136-4b37-a350-f1dec777a9a1.
12:45 Письмо слушателя. Берут мазки.
15:50 Сделали вакцину. Результат... https://www.brighteon.com/1bc70f7c-fcf5-47f9-ba92-6d958db7b800.
16:10 Письмо слушателя. Упал человек в Ухане.
16:55 Письмо слушателя. Очередь на вакцинацию.
17:50 Письмо слушателя. Крым. Очередь за смертью.
20:26 ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОТ ДОКТОРА КОУЛМАНА!!! ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕХ, КТО ВАКЦИНИРОВАН! https://www.brighteon.com/2c5765b7-04ae-490a-a6dc-f44f599b4713.
29:16 Письмо слушателя. У людей появляются проблемы если контактируют с вакцинированными.
38:23 Письмо слушателя. Планы иудеев некоторых.
39:44 PREPARE FOR IMPACT (MIRRORED VIDEO) FROM JUNE 2020(ISRAELI NEWS LIVE) WORMWOOD DEBRIS (VITAL)READ. https://www.youtube.com/watch?v=OL1tOSB1_Po.
41:18 "ВАКЦИНА ПРИВОДИТ К МУТАЦИИ ВИРУСА!" МИТРОПОЛИТ НЕОФИТ И ГРЕЧЕСКИЙ ОНКОЛОГ О ВИРУСЕ И ВАКЦИНАЦИИ. https://www.brighteon.com/c4d3d108-dac0-42ec-807d-a649666a8324.
47:55 ДНК. Клетка человека (Лекция 1.5 Семенов И.Н.). http://vera77.com/article/15-ustrojstvo-kletki-dushi-i-tela-lektsiya-5-semenov-in.
52:58 Израильтянин зашёл перекусить , а от него потребовали паспорт вакцинации! https://www.brighteon.com/0022fbeb-7c12-482a-9b6f-12829768283b.
55:05 Медики ходят по квартирам для вакцинации населения. Тамбовская обл. г. Кирсанов. https://www.brighteon.com/babe5b32-7d51-4a46-9f2b-8976f54a883d.
57:22 Письмо слушателя. Молитва за мужа.
59:48 Письмо слушателя. Дошли до такого.
01:02:22 Чудо-женщина. https://www.youtube.com/watch?v=SVxJH6DMSd8.
01:03:58 Письмо слушателя. О бытовой технике.
Сегодня мы поговорим о том, когда и куда будет проходить эвакуация населения в России, также обсудим, что уже в течении года подготавливают население для эвакуации не понятно куда наших детей. Увидим, как один из создателей вакцины от ковид-19 проговорился для чего на самом деле создана данная вакцина, а именно для стерилизации человечества. Также поговорим о том, что вакцинированные люди наносят вред не только себе, а также своей семье и другим, окружающим себя людям. Узнаем мнение митрополита Неофита по поводу вакцинации, увидим как массово различными способами пытаются заставить привиться население.
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