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[13. maaliskuuta 2019] Flat Earth Sun, Moon & Zodiac Clock app - FINNISH [Flat Earth Sun, Moon & Zodiac Clock app]
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40 views • July 13, 2021
Erinomainen työkalu niille, jotka haluavat selittää FLATH EARTH -teoriaa tutuilleen. Näyttää kuinka vuodenajat toimivat. Kertoa mikä on auringon ja kuun suhde Eläinrataan. Yö ja päivä. Maailmanlaajuinen aika. Esittelyvideot auttavat ihmisiä oppimaan maailmastamme. Aikalaskuri seuraavaan isompaan tapahtumaan. *NYT SAATAVILLA* Google Play kaupasta ja Apple Storesta
*iPhone link:* https://itunes.apple.com/us/app/flat-earth-sun-moon-clock/id1440996640?mt=8
*Android link:* https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flatearthsun
Elämme valheiden maailmassa, jonka maailman ohjaimet työntävät meille. On helpompaa valehdella jollekulle kuin vakuuttaa heille, että heille on valehdeltu, varsinkin kun he ovat tietämättään riippuvaisia pelosta. Jos maailmankatsomuksesi PERUSTE on, että olet pyörivällä maapallolla päärynäraketilla, joka lentää äärettömän avaruuden tyhjiön läpi, niin et tiedä KENÄ olet, missä olet ja MITÄ todella olet. Sinut menetetään ja tunnet itsesi merkityksettömäksi tietämättä, että olet luomisen keskipisteessä kuin pölypilkulla jatkuvasti laajenevassa maailmankaikkeudessa.
Tämän uskomuksen avulla voit olla vakuuttunut mistä tahansa. Herätäksesi sinun on aloitettava maailmasi perustalla ja sieltä voit nähdä kuvitellun käyrän yli.
FLAT EARTH SUN, MOON & ZODIAC CLOCK -sovellus on paras työkalu tasaisen maan löytämiseen ja sen esittelemiseen ystäville ja perheelle. Se näyttää visuaalisesti kuinka taivas on täydellinen kello ja tuo sinulle uusimman Googlen sensuroiman tasaisen maan sisällön.
UKK-sivu vastaa kaikkiin kysymyksiisi siitä, miten ja miksi tasainen maa on piilotettu. Sait syyn, jonka mielestä litteä maa on mahdoton, meillä on vastaus, jota et ole vielä ajatellut.
Ota FE Clock -haaste. Katso esittelyvideo joka päivä 2 viikon ajan ja katso mitä tapahtuu.
Etsi vain "Blue Earth Bay" -sivulta "Flat Earth Clock" Google Playsta tai Apple App Storesta. Se on paras 2,99 dollaria, jonka olet koskaan sijoittanut. Vältä koputtavia sovelluksia Google Playssa, ne ovat ILMAISIA eivätkä silti ole hintansa arvoisia. Lataa ja tarkista se tänään!
Apple: https://tinyurl.com/FEiOSapp
Android: https://tinyurl.com/FEdroidApp
Molemmat: https://qrco.de/bbizVA
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BitChute: https://bitchute.com/ditrh
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Instagram: @Theflatearthpodcast
MEDIATUTKIMUS: [email protected]
Jos olet show-isäntä ja luulet Flat Earthin olevan tyhmä ja mahdoton, teemme kanavallesi kysymykset ja vastaukset.
tiede, tekniikka, geologia, tähtitiede, fysiikka, koulutus
*iPhone link:* https://itunes.apple.com/us/app/flat-earth-sun-moon-clock/id1440996640?mt=8
*Android link:* https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flatearthsun
Elämme valheiden maailmassa, jonka maailman ohjaimet työntävät meille. On helpompaa valehdella jollekulle kuin vakuuttaa heille, että heille on valehdeltu, varsinkin kun he ovat tietämättään riippuvaisia pelosta. Jos maailmankatsomuksesi PERUSTE on, että olet pyörivällä maapallolla päärynäraketilla, joka lentää äärettömän avaruuden tyhjiön läpi, niin et tiedä KENÄ olet, missä olet ja MITÄ todella olet. Sinut menetetään ja tunnet itsesi merkityksettömäksi tietämättä, että olet luomisen keskipisteessä kuin pölypilkulla jatkuvasti laajenevassa maailmankaikkeudessa.
Tämän uskomuksen avulla voit olla vakuuttunut mistä tahansa. Herätäksesi sinun on aloitettava maailmasi perustalla ja sieltä voit nähdä kuvitellun käyrän yli.
FLAT EARTH SUN, MOON & ZODIAC CLOCK -sovellus on paras työkalu tasaisen maan löytämiseen ja sen esittelemiseen ystäville ja perheelle. Se näyttää visuaalisesti kuinka taivas on täydellinen kello ja tuo sinulle uusimman Googlen sensuroiman tasaisen maan sisällön.
UKK-sivu vastaa kaikkiin kysymyksiisi siitä, miten ja miksi tasainen maa on piilotettu. Sait syyn, jonka mielestä litteä maa on mahdoton, meillä on vastaus, jota et ole vielä ajatellut.
Ota FE Clock -haaste. Katso esittelyvideo joka päivä 2 viikon ajan ja katso mitä tapahtuu.
Etsi vain "Blue Earth Bay" -sivulta "Flat Earth Clock" Google Playsta tai Apple App Storesta. Se on paras 2,99 dollaria, jonka olet koskaan sijoittanut. Vältä koputtavia sovelluksia Google Playssa, ne ovat ILMAISIA eivätkä silti ole hintansa arvoisia. Lataa ja tarkista se tänään!
Apple: https://tinyurl.com/FEiOSapp
Android: https://tinyurl.com/FEdroidApp
Molemmat: https://qrco.de/bbizVA
Tukea tätä kanavaa ja tasainen maa-tietoisuus:
https://www.patreon.com/DITRH
Kerta-lahjoitukset: PayPal.me/DITRH
Venmo: dtweiss
Facebook. https://www.facebook.com/TheFlatEarthPodcast
Brighteon: https://brighteon.com/channels/ditrhinterviews
BitChute: https://bitchute.com/ditrhinterviews
Brighteon: https://brighteon.com/channels/ditrh
BitChute: https://bitchute.com/ditrh
Brighteon: https://tinyurl.com/DITRHiBlist
Instagram: @Theflatearthpodcast
MEDIATUTKIMUS: [email protected]
Jos olet show-isäntä ja luulet Flat Earthin olevan tyhmä ja mahdoton, teemme kanavallesi kysymykset ja vastaukset.
tiede, tekniikka, geologia, tähtitiede, fysiikka, koulutus
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