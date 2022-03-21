Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 35

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 35. https://youtu.be/0J7TCBfz6qY Читает Автор.

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-35

Книга «Чудо Познания», 2 том https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/

Список вопросов.

00:00 Вступление.

00:33​ Вопрос о сроках Программы Спасения Земли «ЮСМАЛОС».

01:40​ Вопрос о будущем Суде Маат.

02:16 Вопрос о 8-м уровне.

05:22 Что такое «Плерома»?

05:51 Что означает «Манвантара» в Высшем понимании?

08:07 Вопрос о Майтрейе.

09:27 Что такое интуиция?

11:21 Вопрос о достижении цели.

12:39 Вопрос о первичности Женского Начала.

13:28 Что нужно делать, чтобы пробудиться?

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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: www.VictoriaRA.com www.USMALOS.com

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