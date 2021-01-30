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Joe's Übereifer als Grundlage für Feuchte Träume der "Elite"?
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211 views • January 30, 2021
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In dieser Episode wirft Frontal+ einen Blick auf die erste Woche der Amtszeit von "Joe Binde".
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Bereits am ersten Tag im Amt hatte er umgehend seine ersten Erlasse unterschrieben, und zuvor schon angekündigt, über ein Dutzend Exekutivmaßnahmen in Kraft zu setzen, von denen allein 9 die Politik des PRÄSIDENTEN rückgängig machen sollen.
Wer unserem Kanal folgt und die Filmbeschreibungen liest weiß,
1. dass WAK absolut kein Joe-Propaganda-Kanal ist
2. warum diese Dinge an die Öffentlichkeit gegeben werden (müssen)
Alles läuft nach Plan ;·)
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
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