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Εκλογές ΗΠΑ, Παγκόσμια Τράπεζα, αποκωδικοποίηση Εκόνομιστ κλπ
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1446 views • November 06, 2020
Δίνω τα λινκς με τη σειρά που τα ανέφερα
ανάρτημά μου στο ΥΤ https://www.youtube.com/post/UgwMQYvZAlT7gQ7jgIR4AaABCQ
κανάλι μου στο μπράιτεον https://www.brighteon.com/channels/vasoula2908
παγκόσμια τράπεζα https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
ιστολόγιο δικηγόρου Νικου Αντωνιάδη https://nikosantoniadis.net/
Αρθρο για τα αντισώματα κατά του κορωνοϊού https://www.makeleio.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%9F%CE%B9-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%BF/
αρθρο για πιθανό κλειδωμα στις γιορτές και δηλώσεις Παγώνη
https://www.makeleio.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%A0%CE%AC%CE%BC%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/
Αρθρο της Sun (LOCKTOBER) https://www.thesun.co.uk/news/12900620/millions-local-areas-beauty-salons-closed-lockdown/
Νεο άρθρο Μάρκου ντε Σαντ https://mavrifatria3.blogspot.com/2020/10/blog-post.html
Το βίντεο που ανέλυσα από το κανάλι Age of truth tv https://www.youtube.com/watch?v=QRgPTz4yW9M&;feature=emb_title
Ο καθηγητής Βερνερ Φον Μπράουν
προειδοποίησε από το 74 και επαληθεύεται
https://www.youtube.com/watch?v=Dwb2FyOPN6Y
ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ (βιντεο και δήλωση) http://ideografhmata.blogspot.com/2020/06/blog-post_24.html
Email και paypal μου : [email protected]
facebook https://www.facebook.com/arela.ideo
twitter https://twitter.com/Vasoula2908
το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php
το μπλογκ μου http://ideografhmata.blogspot.com/
ανάρτημά μου στο ΥΤ https://www.youtube.com/post/UgwMQYvZAlT7gQ7jgIR4AaABCQ
κανάλι μου στο μπράιτεον https://www.brighteon.com/channels/vasoula2908
παγκόσμια τράπεζα https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
ιστολόγιο δικηγόρου Νικου Αντωνιάδη https://nikosantoniadis.net/
Αρθρο για τα αντισώματα κατά του κορωνοϊού https://www.makeleio.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%9F%CE%B9-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%BF/
αρθρο για πιθανό κλειδωμα στις γιορτές και δηλώσεις Παγώνη
https://www.makeleio.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%A0%CE%AC%CE%BC%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/
Αρθρο της Sun (LOCKTOBER) https://www.thesun.co.uk/news/12900620/millions-local-areas-beauty-salons-closed-lockdown/
Νεο άρθρο Μάρκου ντε Σαντ https://mavrifatria3.blogspot.com/2020/10/blog-post.html
Το βίντεο που ανέλυσα από το κανάλι Age of truth tv https://www.youtube.com/watch?v=QRgPTz4yW9M&;feature=emb_title
Ο καθηγητής Βερνερ Φον Μπράουν
προειδοποίησε από το 74 και επαληθεύεται
https://www.youtube.com/watch?v=Dwb2FyOPN6Y
ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ (βιντεο και δήλωση) http://ideografhmata.blogspot.com/2020/06/blog-post_24.html
Email και paypal μου : [email protected]
facebook https://www.facebook.com/arela.ideo
twitter https://twitter.com/Vasoula2908
το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php
το μπλογκ μου http://ideografhmata.blogspot.com/
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