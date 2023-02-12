Il est bien gentil Zelensky, mais... (Chanson parodique sur un air de BREL)

Pour changer un peu (et surtout parce que je n'ai pas eu le temps de faire la revue d'actualité). J'espère que Brel me pardonnera 😁.

Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog : https://lamitedanslacaverne.blogspot.com/2023/02/il-est-bien-gentil-zelensky-mais.html





Chaîne « la caverne de la mite » pour tout ce qui n'est pas politique : https://www.youtube.com/channel/UCOV6NrIse4qFj6FyVnv3iEw





Un certain nombre de mes vidéos n'a pas plu à l'algorithme Youtube. Pour avoir accès à la totalité (ou en cas de disparition de la chaîne) retrouvez-moi sur d'autres plateformes moins casse-c... :

ODYSEE : https://odysee.com/@LaMiteDansLaCaverne:4

RUMBLE (pour l’instant nécessite un VPN) : https://rumble.com/c/c-1464601

BITCHUTE : https://www.bitchute.com/channel/lamitedanslacaverne

BRIGHTEON : https://www.brighteon.com/channel/lamitedanslacaverne



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