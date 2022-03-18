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Respublikine Vilniaus Psichiatrijos Ligonine речь при шизофрении психиатрическая помощь в Литве
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1 view • March 18, 2022
https://www.greiz.de/tourismus-kultur/museen/schloesser/
https://en.wikipedia.org/wiki/Doxepin
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2005/020272s042,020588s030,021444s016,021346s010lbl.pdf
https://www.catalog.md/drugs/moditen-depo.html
https://www.bms.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
Флуфеназин — мощный нейролептик с дополнительным психоактивирующим и некоторым седативным эффектом, пиперазиновое производное фенотиазина. При бредовых и галлюцинаторных расстройствах менее активен, чем трифтазин. Масляный раствор соли каприновой кислоты используется для пролонгированного, от одной до нескольких недель после однократной инъекции, воздействия.
https://en.wikipedia.org/wiki/Trihexyphenidyl
Циклодол (Cyclodol)
Показания к применению - Паркинсонизм (все виды, включая болезнь Паркинсона): двигательные нарушения, связанные с поражением экстрапирамидной системы.
rvpl.lt
https://www.poliklinika.lt/gydytojas-psichiatras/
JURATE ARMALIENE
Два года на меня орал отец с 1998 по 2001 . Орал и потом но реже. Он тогда не ходил на работу - было много выходных.
Детская врач психиатр из rvpl.lt меня по началу позвала к себе в кабинет. И спросилила - ну чего случилось? Я ответила орет на меня, я от него в комнате закрывалась, невыходила несколько дней.
Мне договорить врач психиатр не дала - стала очень злая, возбудилась и зарычала заткнув мне немедленно рот - прекрати говорить, смотри что ты за бред говоришь! как тебе не стыдно! и выгнали из кабинета - продолжив розговор с матерью стоя на ногах.
Вечером укололи.
http://bitly.ws/jFT3
http://bitly.ws/pmCW
Инвалид по шизофрении с дества. Вторая сто процентов не рабочая группа. Обнюхиваю еду, подымает сверхестественная сила, рисую на документах избиваю маму- со слов врача Eugene.
https://en.wikipedia.org/wiki/Doxepin
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2005/020272s042,020588s030,021444s016,021346s010lbl.pdf
https://www.catalog.md/drugs/moditen-depo.html
https://www.bms.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
Флуфеназин — мощный нейролептик с дополнительным психоактивирующим и некоторым седативным эффектом, пиперазиновое производное фенотиазина. При бредовых и галлюцинаторных расстройствах менее активен, чем трифтазин. Масляный раствор соли каприновой кислоты используется для пролонгированного, от одной до нескольких недель после однократной инъекции, воздействия.
https://en.wikipedia.org/wiki/Trihexyphenidyl
Циклодол (Cyclodol)
Показания к применению - Паркинсонизм (все виды, включая болезнь Паркинсона): двигательные нарушения, связанные с поражением экстрапирамидной системы.
rvpl.lt
https://www.poliklinika.lt/gydytojas-psichiatras/
JURATE ARMALIENE
Два года на меня орал отец с 1998 по 2001 . Орал и потом но реже. Он тогда не ходил на работу - было много выходных.
Детская врач психиатр из rvpl.lt меня по началу позвала к себе в кабинет. И спросилила - ну чего случилось? Я ответила орет на меня, я от него в комнате закрывалась, невыходила несколько дней.
Мне договорить врач психиатр не дала - стала очень злая, возбудилась и зарычала заткнув мне немедленно рот - прекрати говорить, смотри что ты за бред говоришь! как тебе не стыдно! и выгнали из кабинета - продолжив розговор с матерью стоя на ногах.
Вечером укололи.
http://bitly.ws/jFT3
http://bitly.ws/pmCW
Инвалид по шизофрении с дества. Вторая сто процентов не рабочая группа. Обнюхиваю еду, подымает сверхестественная сила, рисую на документах избиваю маму- со слов врача Eugene.
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