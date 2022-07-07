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E che dire di questo? 07 Luglio 2022
Dino Tinelli
Dino Tinelli
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599 views • July 07, 2022

https://www.tinelli.eu


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✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.

✔NOTA SUPPLEMENTARE

Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.

Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.

Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino

Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.

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