El futuro de España: campos yermos de placas solares

La Agenda 2030 pretende acabar con la soberanía alimentaria en España arruinando agricultores y ganaderos y expropiando tierras.

Sustitución de la ganadería y la agricultura por un paisaje sin fin de placas solares.

Ya en 2023 tenemos que importar leche de Francia y Portugal.

Vete de España o con suerte acabarás comiendo grillos (claro, siempre y cuando tengas buen crédito social).

Extracto de un video del canal de Youtube de “Raúl de Murcia”, conocido como el Murciano Encabronao

