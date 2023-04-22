El futuro de España: campos yermos de placas solares

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La Agenda 2030 pretende acabar con la soberanía alimentaria en España arruinando agricultores y ganaderos y expropiando tierras.
Sustitución de la ganadería y la agricultura por un paisaje sin fin de placas solares.
Ya en 2023 tenemos que importar leche de Francia y Portugal.
Vete de España o con suerte acabarás comiendo grillos (claro, siempre y cuando tengas buen crédito social).
Extracto de un video del canal de
Youtube de “Raúl de Murcia”, conocido
como el Murciano Encabronao