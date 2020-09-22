Ehem.russischer Sicherheitsoffizier über die wahren Covid-Hintergründe

Ein ehemaliger russischer Sicherheitsoffizier berichtet seine Sìcht über die wahren Hintergründe der Covid-Pandemie: Eine US Kriegsführung gegen Europa und China.

Durch das Interview der ehemaligen Virologin Dr.Judy Mikovits, die bestätigt, dass das covid-19 virus aus dem US Army Biowaffenlabor Fort Detrick stammte, die Arbeiten daran mit US -Forschungsgeldern durch Dr.Anthony Fauci in das chinesische Labor in Wuhan verlegt wurden, sowie die Zensur dieses Videos in youtube und Medien u.a. Details unterstützen diese Aussagen.