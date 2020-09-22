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Ehem.russischer Sicherheitsoffizier über die wahren Covid-Hintergründe
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438 views • September 22, 2020
Ein ehemaliger russischer Sicherheitsoffizier berichtet seine Sìcht über die wahren Hintergründe der Covid-Pandemie: Eine US Kriegsführung gegen Europa und China.
Durch das Interview der ehemaligen Virologin Dr.Judy Mikovits, die bestätigt, dass das covid-19 virus aus dem US Army Biowaffenlabor Fort Detrick stammte, die Arbeiten daran mit US -Forschungsgeldern durch Dr.Anthony Fauci in das chinesische Labor in Wuhan verlegt wurden, sowie die Zensur dieses Videos in youtube und Medien u.a. Details unterstützen diese Aussagen.
Durch das Interview der ehemaligen Virologin Dr.Judy Mikovits, die bestätigt, dass das covid-19 virus aus dem US Army Biowaffenlabor Fort Detrick stammte, die Arbeiten daran mit US -Forschungsgeldern durch Dr.Anthony Fauci in das chinesische Labor in Wuhan verlegt wurden, sowie die Zensur dieses Videos in youtube und Medien u.a. Details unterstützen diese Aussagen.
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