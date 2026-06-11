Wozu sind Schulen da? (Auszug aus Ep.147)

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https://odysee.com/@bannbrecher:a/147

https://www.bitchute.com/video/HzcFHxSEKOX5

https://rumble.com/v7b2nm6-episode-147-regulierte-arbeit-das-ende-des-bsen-von-jeremy-locke-kapitel-7.html

https://youtu.be/W1ybywMzzEo

https://open.spotify.com/episode/7szSpP7IBT2MmTtUXndWy9?si=8POXN2rFSNSUG3mDm1cspg



