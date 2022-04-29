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OS CINCO PORTAIS DA CONSCIÊNCIA EXPANDIDA
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30 views • April 29, 2022
O mundo está passando por um processo evolutivo muito turbulento.
À medida que o tecido de nossa sociedade entra em colapso, um novo paradigma se desdobra em torno de nós, baseado no amor incondicional, na alegria e no respeito mútuo por toda a vida. A questão é, como você se junta?
Há muitas maneiras na montanha espiritual, para cada um de nós, o caminho é único. No entanto, todos somos influenciados de maneira semelhante à medida que passamos por altitudes-chave em rota até o cume.
Entender essas transições pode eliminar muito sofrimento desnecessário em nossas vidas e catalisar nosso próximo passo evolucionário.
À medida que o tecido de nossa sociedade entra em colapso, um novo paradigma se desdobra em torno de nós, baseado no amor incondicional, na alegria e no respeito mútuo por toda a vida. A questão é, como você se junta?
Há muitas maneiras na montanha espiritual, para cada um de nós, o caminho é único. No entanto, todos somos influenciados de maneira semelhante à medida que passamos por altitudes-chave em rota até o cume.
Entender essas transições pode eliminar muito sofrimento desnecessário em nossas vidas e catalisar nosso próximo passo evolucionário.
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