Христианам! 6 я печать 1й, 2й и 3й этапы Откровение Апокалипсис Иоанна Богослова

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3й этап 6й печати ознаменуется военными успехами Турции. Это уже старое и не совсем актуальное видео, но и в то же время всё предсказанное сбылось: Турция громила русских в Сирии, пока не добилась контроля над северной территорией Сирии, примыкающей к своей границе. Она не позволила сирийской армии, поддерживаемой Россией, взять контроль над восточной частью Сирии. Результатом поддержки Турции также стал контроль Азейбарджана над большей частью Нагорного Карабаха. Турция - один из явно выраженных рогов зверя, выходящего из моря.
Начало https://youtu.be/FW0Q5zasRNQ Продолжение https://youtu.be/0GF-s_20Qw0