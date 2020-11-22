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CIA TREASON - ATTACK OF WORLD TRADE CENTER BUILDINGS 1, 2, AND 7; LISTEN TO U.S. MARINE F-4 FIGHTER PILOT AND NORTHWEST AIRLINE PILOT FIELD McCONNELL [Amalgam Virgo - Global Guardian -The "Grey Area"]
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PENTAGON PLANNED ATTACK ON SEPTEMBER 11, 2001 ( PLANNED ON JUNE 1-2, 2001 BY PENTAGON, NATO, CANADA, DICK CHENEY, SILVERMAN, GEORGE H.W. BUSH [ SON WAS PATSY ], ISRAEL, AND TRAITORS IN THE USAF, NAVY, ARMY, AND MORE [ Field McConnell - Amalgam Virgo - Global Guardian - The "Grey Area" https://youtu.be/oy0xfY8TQrQ ]
IF YOU LOST A LOVED ONE ON SEPTEMBER 11, 2001
THESE ARE CO-CONSPIRATORS THAT KILLED 3,000 PEOPLE AND ARE RESPONSIBLE FOR THE 4th AMENDMENT VIOLATION OF PATRIOT ACT AND TSA GROPING YOUR CHILDREN AT AIRPORTS.
THE 2001 JOINT CHIEFS OF STAFF +
BILL CLINTON
ISRAELI "ARTIST's" PLANTED EXPLOSIVES AND WIRED WTC DID SO OVER A PERIOD OF 4 YEARS STARTING UNDER TRAITOR BILL CLINTON MARCH 1997 https://markdotzler.com/Mark_Dotzler/WTC_Artists.html E-TEAM/GELATIN - “The B Thing” - 91st floor of the WTC [ https://youtu.be/k_QQsdtn7CA ]
BILL GATES
CHUCK SCHUMER
GEORGE H.W. BUSH - NOW EXECUTED
DICK CHENEY
HILLARY CLINTON
DIANE FEINSTEIN
ANGELA MERKEL
James Alexander "Sandy" Winnefeld Jr.
MARVIN BUSH BOARD MEMBER ELEVATOR UPGRADE Co WTC ( 9 11; INSIDER
TONY BLAIR
PAUL BREMMER ( 9 11 )
B. "BUZZY" KRONGUARD ( LIVES LUTHERVILLE 9 11 )
ALEX BROWN ( 9 11 )
GEORGE TENANT ( CIA 9 11 )
THOMAS J. PICKARD ( 9 11 JUST UP TO 5 DAYS PRIOR TO U.S. ATTACK )
Robert S. Mueller, III ( 9 11 COVER-UP FAILURE TO INVESTIGATE ATTACK AND
INSIDER TRADING TO PROFIT ON ATTACK, THEFT OF GOLD, FACILITATED COVER-UP
PHYSICAL MATERIAL TAMPERING OF 9 11 WTC DEBRIS EVIDENCE AND PLANTING
FALSE FLAG EVIDENCE. ) MORE WILL BE ADDED TO THIS MUELLER.
PTECH EXECUTIVES
TOM RIDGE HOMELAND SECURITY ( 9 11 COVER -UP OF EVIDENCE )
DOV ZACKHEIM ( 9 11 PLANNER PENTAGON THEFT )
THOMAS WHITE - SEC OF ARMY ( 9 11 PENTAGON THEFT )
PORTER GOSS ( 9 11 cover-up )
MICHAEL CHERTOFF ( DOJ OKC BOMBINB & 9 11 cover-up
GW BUSH HOMELAND APPOINTEE FURTHER COVER-UP )
JAMES COMEY ( COVER-UP OF CRIMINAL ACTIVITY OBAMA ADMINISTRATION )
SUSAN RICE ( COVER-UP OF CRIMINAL ACTIVITY OBAMA ADMINISTRATION )
MICHAEL TAYLOR ( MONSANTO EXECUTIVE - NWO TRAITOR )
JOKER WILD CARD #1 ROTHSCHILD'S
JOKER WILD CARD #2 ROTHSCHILD'S
JOHN McCAIN – NOW EXECUTED
MITCH McConnell
LINDSEY GRAHAM
G.W. BUSH ( 9 11 )
GENERAL McMASTERS
DONALD RUMSFIELD ( 9 11 )
GEN HUGH SHELTON (9 11 JCS )
GEN RICHARD B. MYERS ( 9 11 )
PAUL WOLFOWITZ ( 9 11 )
NAVY VADM EDMUND GIAMBASTIANI Jr. ( 9 11 )
LARRY SILVERSTEIN ( 9 11 )
FRANK LOWEY ( 9 11 )
MG MARICE BARREL ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
CAPT RICK FINLEY, ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
LTG CHARLES BUCHARD ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
GEN ANGUS WATT ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
COL RUSSEL WILLIAMS ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
JAMES ROBERT "JIM" CLAPPER Jr. ( NSA TRAITOR & SPY )
CONDOLEEZZA RICE ( 9 11 TRAITOR )
KARL ROVE ( 9 11 TRAITOR )
JAMES CLAPPER
MICHAEL HAYDEN
IF YOU LOST A LOVED ONE ON SEPTEMBER 11, 2001
THESE ARE CO-CONSPIRATORS THAT KILLED 3,000 PEOPLE AND ARE RESPONSIBLE FOR THE 4th AMENDMENT VIOLATION OF PATRIOT ACT AND TSA GROPING YOUR CHILDREN AT AIRPORTS.
THE 2001 JOINT CHIEFS OF STAFF +
BILL CLINTON
ISRAELI "ARTIST's" PLANTED EXPLOSIVES AND WIRED WTC DID SO OVER A PERIOD OF 4 YEARS STARTING UNDER TRAITOR BILL CLINTON MARCH 1997 https://markdotzler.com/Mark_Dotzler/WTC_Artists.html E-TEAM/GELATIN - “The B Thing” - 91st floor of the WTC [ https://youtu.be/k_QQsdtn7CA ]
BILL GATES
CHUCK SCHUMER
GEORGE H.W. BUSH - NOW EXECUTED
DICK CHENEY
HILLARY CLINTON
DIANE FEINSTEIN
ANGELA MERKEL
James Alexander "Sandy" Winnefeld Jr.
MARVIN BUSH BOARD MEMBER ELEVATOR UPGRADE Co WTC ( 9 11; INSIDER
TONY BLAIR
PAUL BREMMER ( 9 11 )
B. "BUZZY" KRONGUARD ( LIVES LUTHERVILLE 9 11 )
ALEX BROWN ( 9 11 )
GEORGE TENANT ( CIA 9 11 )
THOMAS J. PICKARD ( 9 11 JUST UP TO 5 DAYS PRIOR TO U.S. ATTACK )
Robert S. Mueller, III ( 9 11 COVER-UP FAILURE TO INVESTIGATE ATTACK AND
INSIDER TRADING TO PROFIT ON ATTACK, THEFT OF GOLD, FACILITATED COVER-UP
PHYSICAL MATERIAL TAMPERING OF 9 11 WTC DEBRIS EVIDENCE AND PLANTING
FALSE FLAG EVIDENCE. ) MORE WILL BE ADDED TO THIS MUELLER.
PTECH EXECUTIVES
TOM RIDGE HOMELAND SECURITY ( 9 11 COVER -UP OF EVIDENCE )
DOV ZACKHEIM ( 9 11 PLANNER PENTAGON THEFT )
THOMAS WHITE - SEC OF ARMY ( 9 11 PENTAGON THEFT )
PORTER GOSS ( 9 11 cover-up )
MICHAEL CHERTOFF ( DOJ OKC BOMBINB & 9 11 cover-up
GW BUSH HOMELAND APPOINTEE FURTHER COVER-UP )
JAMES COMEY ( COVER-UP OF CRIMINAL ACTIVITY OBAMA ADMINISTRATION )
SUSAN RICE ( COVER-UP OF CRIMINAL ACTIVITY OBAMA ADMINISTRATION )
MICHAEL TAYLOR ( MONSANTO EXECUTIVE - NWO TRAITOR )
JOKER WILD CARD #1 ROTHSCHILD'S
JOKER WILD CARD #2 ROTHSCHILD'S
JOHN McCAIN – NOW EXECUTED
MITCH McConnell
LINDSEY GRAHAM
G.W. BUSH ( 9 11 )
GENERAL McMASTERS
DONALD RUMSFIELD ( 9 11 )
GEN HUGH SHELTON (9 11 JCS )
GEN RICHARD B. MYERS ( 9 11 )
PAUL WOLFOWITZ ( 9 11 )
NAVY VADM EDMUND GIAMBASTIANI Jr. ( 9 11 )
LARRY SILVERSTEIN ( 9 11 )
FRANK LOWEY ( 9 11 )
MG MARICE BARREL ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
CAPT RICK FINLEY, ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
LTG CHARLES BUCHARD ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
GEN ANGUS WATT ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
COL RUSSEL WILLIAMS ( 9 11 CANADIAN AF COWARD )
JAMES ROBERT "JIM" CLAPPER Jr. ( NSA TRAITOR & SPY )
CONDOLEEZZA RICE ( 9 11 TRAITOR )
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JAMES CLAPPER
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