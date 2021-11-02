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Η ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΝΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
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711 views • November 02, 2021
Παρ’ότι κάθε άνοιγμα του στόματος τους εκθέτει ανεπανόρθωτα τις προθέσεις τους σε ό,τι αφορά τη σωτηρία μας και λες και όλοι δρουν περισσότερο συντονισμένα από όσο χρειάζεται για να μας αποκαλύπτουν ότι είναι όλοι ανεξαιρέτως τζιτζιφιόγκοι της μιας και μοναδικής αρχής, δεν έχουν παρα να επιμείνουν στην πορεία προς τη γονιδιακή ανατροπή όλων μας και έτσι μετά από τόσες σαφέστατες αποδείξεις μας αφήνουν να αναρωτιόμαστε αν ανήκουμε ήδη στο metaverse, τη νεα εικονική πραγματικότητα που σκοπεύουν να προωθήσουν με τη συμμετοχή μας σε έναν ψηφιακό κόσμο που θα είναι το επόμενο βήμα της συνεχούς σύνδεσης μας με το διαδίκτυο και των όλο και περισσότερων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εκεί σε κάθε πτυχή της ζωής.
Όμως δεν αναρωτιόμαστε μόνο αυτό αλλά και με ποιό τρόπο θα καταφέρουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος για να κατακτήσουμε τον επίτιμο τίτλο του πλήρως εμβολιασμένου καθώς πλέον τόσο οι έρευνες για το ιικό φορτίο που μπορεί να έχει ένας εις διπλούν τρυπημένος όσο και η απειλή αυτού του πανίσχυρου ιού έφεραν τα δεδομένα έτσι που αναγκάστηκε το CDC να συζητάει ότι χωρίς 3η αναμνηστική δόση αυτός ο τίτλος δεν μπορεί να απονεμηθεί σε κανέναν. Και όχι μόνο αυτό αλλά βλέπουμε πως τώρα επιρρίπτονται και ευθύνες για τη διασπορά του ιού σε αυτούς που σε λίγο θα λέγονται πρώην πλήρως εμβολιασμένοι καθώς λέει κυκλοφορούν χωρίς τεστ και σε τρομακτικά κοντινές αποστάσεις.
Και δεν είναι μόνο η μελλοντική πορεία της εξάπλωσης του ιού που προβλέπεται πάντα επαρκώς από τα υπολογιστικά μοντέλα που πληκτρολογηθηκαν από δάχτυλα των οποίων τα νύχια ήταν μυρισμένα, αλλά και η πορεία τους κλίματος της γής. Τόσο πειστικά που έφεραν τον επικεφαλής του παγκόσμιου συνεδρίου των Ηνωμένων Εθνων για το κλίμα (COP 26) Μπόρις Τζόνσον σε σημείο να τρώει λιγότερο από όλα προκειμένου να αποφευχθεί αντίστοιχη πτώση του υπερλαμπρου πολιτισμού μας με αυτή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
Την οποία σωτηρία έχουν αναλάβει ως μπροστάρηδες όντα με πολυποίκιλους τίτλους και βραβεία που το ίδιο σύστημα τους διαφημίζει ως σπουδαίους όμως είναι πλήρως αφοσιωμένοι από τη μια σε μια σαφή ατζέντα πλήρους υποδούλωσης και βασικά καταστροφής της ανθρωπότητας και από την άλλη σε μια προσπάθεια να ακολουθήσουν τον αρχέγονο ρόλο του αφεντικού τους, να πιστέψουν πως μπορούν να σταθούν δίπλα στον Ύψιστο. Και ενω μες στη μέθη τους αγνοούν την δεδομένη πτωτική κατάληξη της υπερηφάνειας, ο πιστός άνθρωπος που έχει συντηρήσει την καθαρότητα του νου του τώρα περισσότερο από ποτέ γνωρίζει πως η πνευματική αποκομιδή έρχεται μέσ’ από το δρόμο της ταπεινότητας.
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Δείπνο με το κεφάλι μέσα σε… αμπαζούρ – Η ιαπωνική λύση στον κοροναϊό https://www.in.gr/2021/10/30/world/deipno-kefali-mesa-se-ampazour-iaponiki-lysi-ston-koronaio/
Vaccinated just as likely to spread delta variant within household as unvaccinated: study https://thehill.com/policy/healthcare/579068-vaccinated-just-as-likely-to-spread-delta-variant-as-unvaccinated-study
CDC director: Boosters may force change to definition of 'fully vaccinated' https://gazette.com/news/cdc-director-boosters-may-force-change-to-definition-of-fully-vaccinated/article_b6320de6-5136-5516-95fd-6863f846b738.html
Συμφωνία: Υψηλή Αποτελεσματικότητα https://rumble.com/vo99pv-40743283.html
FDA advisory panel recommends Pfizer Covid-19 vaccine be authorized for children https://www.statnews.com/2021/10/26/fda-vrbpac-pfizer-vaccine-covid-kids/
VR Vaccine https://vimeo.com/226305480
ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ https://www.facebook.com/100072424333094/videos/270963991705069/
ΙΑΠΩΝΙΑ, "Ξένες ουσίες" στο εμβόλιο της Moderna: "Πιθανή μεταλλική ουσία, αντιδρά στους μαγνήτες" https://rumble.com/vodt9b--moderna-.html
This Microchip With Wings Is The Smallest Flying Structure Humans Have Ever Built https://www-sciencealert-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.sciencealert.com/the-smallest-flying-device-ever-made-by-humans-is-like-a-grain-of-sand/amp
Physical-Layer Security in 6G Networks https://www.researchgate.net/publication/353810722_Physical-Layer_Security_in_6G_Networks
Τι είναι το metaverse; Και γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει; https://oaskhths.blogspot.com/2021/10/metaverse.html
Όμως δεν αναρωτιόμαστε μόνο αυτό αλλά και με ποιό τρόπο θα καταφέρουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος για να κατακτήσουμε τον επίτιμο τίτλο του πλήρως εμβολιασμένου καθώς πλέον τόσο οι έρευνες για το ιικό φορτίο που μπορεί να έχει ένας εις διπλούν τρυπημένος όσο και η απειλή αυτού του πανίσχυρου ιού έφεραν τα δεδομένα έτσι που αναγκάστηκε το CDC να συζητάει ότι χωρίς 3η αναμνηστική δόση αυτός ο τίτλος δεν μπορεί να απονεμηθεί σε κανέναν. Και όχι μόνο αυτό αλλά βλέπουμε πως τώρα επιρρίπτονται και ευθύνες για τη διασπορά του ιού σε αυτούς που σε λίγο θα λέγονται πρώην πλήρως εμβολιασμένοι καθώς λέει κυκλοφορούν χωρίς τεστ και σε τρομακτικά κοντινές αποστάσεις.
Και δεν είναι μόνο η μελλοντική πορεία της εξάπλωσης του ιού που προβλέπεται πάντα επαρκώς από τα υπολογιστικά μοντέλα που πληκτρολογηθηκαν από δάχτυλα των οποίων τα νύχια ήταν μυρισμένα, αλλά και η πορεία τους κλίματος της γής. Τόσο πειστικά που έφεραν τον επικεφαλής του παγκόσμιου συνεδρίου των Ηνωμένων Εθνων για το κλίμα (COP 26) Μπόρις Τζόνσον σε σημείο να τρώει λιγότερο από όλα προκειμένου να αποφευχθεί αντίστοιχη πτώση του υπερλαμπρου πολιτισμού μας με αυτή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
Την οποία σωτηρία έχουν αναλάβει ως μπροστάρηδες όντα με πολυποίκιλους τίτλους και βραβεία που το ίδιο σύστημα τους διαφημίζει ως σπουδαίους όμως είναι πλήρως αφοσιωμένοι από τη μια σε μια σαφή ατζέντα πλήρους υποδούλωσης και βασικά καταστροφής της ανθρωπότητας και από την άλλη σε μια προσπάθεια να ακολουθήσουν τον αρχέγονο ρόλο του αφεντικού τους, να πιστέψουν πως μπορούν να σταθούν δίπλα στον Ύψιστο. Και ενω μες στη μέθη τους αγνοούν την δεδομένη πτωτική κατάληξη της υπερηφάνειας, ο πιστός άνθρωπος που έχει συντηρήσει την καθαρότητα του νου του τώρα περισσότερο από ποτέ γνωρίζει πως η πνευματική αποκομιδή έρχεται μέσ’ από το δρόμο της ταπεινότητας.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι Σύνδεσμοι της Εκπομπής είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/i-gonidiaki-anatropi-tis-panxeiristis-morfis
Δείπνο με το κεφάλι μέσα σε… αμπαζούρ – Η ιαπωνική λύση στον κοροναϊό https://www.in.gr/2021/10/30/world/deipno-kefali-mesa-se-ampazour-iaponiki-lysi-ston-koronaio/
Vaccinated just as likely to spread delta variant within household as unvaccinated: study https://thehill.com/policy/healthcare/579068-vaccinated-just-as-likely-to-spread-delta-variant-as-unvaccinated-study
CDC director: Boosters may force change to definition of 'fully vaccinated' https://gazette.com/news/cdc-director-boosters-may-force-change-to-definition-of-fully-vaccinated/article_b6320de6-5136-5516-95fd-6863f846b738.html
Συμφωνία: Υψηλή Αποτελεσματικότητα https://rumble.com/vo99pv-40743283.html
FDA advisory panel recommends Pfizer Covid-19 vaccine be authorized for children https://www.statnews.com/2021/10/26/fda-vrbpac-pfizer-vaccine-covid-kids/
VR Vaccine https://vimeo.com/226305480
ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ https://www.facebook.com/100072424333094/videos/270963991705069/
ΙΑΠΩΝΙΑ, "Ξένες ουσίες" στο εμβόλιο της Moderna: "Πιθανή μεταλλική ουσία, αντιδρά στους μαγνήτες" https://rumble.com/vodt9b--moderna-.html
This Microchip With Wings Is The Smallest Flying Structure Humans Have Ever Built https://www-sciencealert-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.sciencealert.com/the-smallest-flying-device-ever-made-by-humans-is-like-a-grain-of-sand/amp
Physical-Layer Security in 6G Networks https://www.researchgate.net/publication/353810722_Physical-Layer_Security_in_6G_Networks
Τι είναι το metaverse; Και γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει; https://oaskhths.blogspot.com/2021/10/metaverse.html
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