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BfeD - Attila Hildmann - Deutschlands Feinde - Oder die antideutsche BRD Judenrepublik Finanzagentur GmbH - 07.07.2021
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45 views • July 07, 2021
BfeD - Attila Hildmann - Deutschlands Feinde - Oder die antideutsche BRD Judenrepublik Finanzagentur GmbH - 07.07.2021

https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242133

Dies ist eine Botschaft an alle echte Patrioten und den mutigen Attila Hildmann - 22.06.2021

https://www.docdroid.net/CM6J1Q4/bfed-dies-ist-eine-botschaft-an-alle-echte-patrioten-und-den-mutigen-attila-hildmann-22062021-pdf

https://www.docdroid.net/ioB4iBD/bfed-dies-ist-eine-botschaft-an-alle-echte-patrioten-und-den-mutigen-attila-hildmann-22062021-doc

NEU - NEU - NEU - Archive.today ist Ihre persönliche Zeitmaschine!

Es ist ein Werkzeug, mit dem Sie von jeder Internetseite eine Kopie erstellen können, die jederzeit wieder abrufbar ist, auch wenn die Original-Webseite nicht mehr online steht.

Archive.today speichert die Webseite als Text und als Bildschirmfoto, so dass Sie alles immer genau nachschauen können.
Es verkürzt URLs auf eine ähnliche Weise wie TinyURL, goo.gl und bit.ly.
Es kann Seiten aus Web 2.0-Sites speichern:

https://archive.ph/2020.04.21/rt.live/

https://archive.ph/20140626212928/https://www.google.com/maps/@-12.1858563,96.8293918,366m/data=!3m1!1e3

Das kann nützlich sein, wenn Sie von einer Webseite, die sich möglicherweise bald verändern könnte, eine Momentaufnahme machen möchten – zum Beispiel von Preislisten, Job- oder Immobilienangeboten, betrunken geposteten Blog-Einträgen...
Gespeicherte Seiten haben keine aktiven Elemente und keine Skripte, so dass keine Pop-ups oder Malware enthalten sein können!

TIPP: Beginne hier und gebe deine zu sichernde Domain ein https://archive.ph/

Hier ist die https://bfed.dk gesichert:
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Hier ist die https://wahrheit.se gesichert:
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Hier ist die https://wahrheit.dk gesichert:
https://archive.ph/qJHKm

Hier ist die https://zdd.dk gesichert:
https://archive.ph/JroVJ

Hier ist die https://zdd.se gesichert:
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https://archive.ph/ZxdKM

Hier ist die https://psychiatrie.se gesichert:
https://archive.ph/l2yqj

Hier ist die https://kabale.se gesichert:
https://archive.ph/rZNp7

https://archive.org/details/@wahrheiten
https://archive.ph/DJ180

http://de.metapedia.org/wiki/Bfed
https://archive.ph/S5ee3

https://de.metapedia.org/wiki/Steinbach,_Norbert
https://archive.ph/yBFWY

https://www.psiram.com/de/index.php/BfeD - WARNUNG - BRDisrael Systempostille
https://archive.ph/o4Tvf

https://wtube.org/user/BfeD
https://archive.ph/x829K

https://vk.com/bfedwahrheit
https://archive.ph/OaZNN

https://www.bitchute.com/channel/wahrheit/
https://archive.ph/8YG5t

https://www.brighteon.com/channels/wahrheit
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mafiadeutschlandjuden
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