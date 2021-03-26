ГРЕЧЕСКИЙ ОТШЕЛЬНИК, ЖИВУЩИЙ НА ДЕРЕВЕ: О вакцинах и лжепандемии. О грядущих скорбях и казнях.

Дорогие во Христе братья и сестры! Послушайте этого старца-отшельника, который с болью в сердце взывает к православным пастырям и спрашивает их, почему они молчат. Раз они молчат о закрытии храмов, то они становятся соучастниками антихриста. Почему молчат православные о творящихся беззакониях и падении веры? Господь и Богородица говорят православным в храмах: "Сними маску. Я тебя не узнаю. Вы исказили Мой образ."



Старец говорит о свидетельстве ему от Бога. Мы живем в апокалиптическое время. Нам нужно выбирать с кем мы: с Христом или антихристом. Коронавирус - это обман. Пандемии нет. Старец говорит, что грядут тяжелые времена, т.к. умножились без меры грехи человечества.



Старец говорит о Билл Гейтсе, и о том, что в Гейтса в 16 лет вселился бес, который и руководит им. Гейтс с 22 лет планировал эту пандемию. Он в Юхане заключил соглашение, т.к. там совершенная электронная система.



Паисий Святогорец сказал, что вакцина - это начертание. Я подтверждаю, что вакцина поменяет ДНК, внесет клетки животных. Включат вышки 5G. Гейтс проплатил пропаганду вируса, чтобы все испугались и побежали делать вакцину, чтобы нанести начертание и микрочипы. Все кто сделают вакцину станут роботами. Те кто вакцинируется - заболеют. Через три дня будут падать от безсилия...



Люди спят. Всем поют колыбельную. Пришло время исповедничества для служителей Церкви. Если мы не проснемся и не начнем бороться, вот тогда придут эпидемии и другие наказания. И вот тогда пророки Илия и Енох закроют небеса. Скоро начнутся тяжкие времена. Боритесь. Господь хочет новых мучеников за Него... Не нужно бояться! Православные не должны бояться! Господа распяли и теперь пришло наше время пострадать!