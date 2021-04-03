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França - Policiais decidem não servir ao sistema de lockdowns
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20 views • April 03, 2021
França.🇫🇷
Policiais decidem não servir ao sistema de lockdowns e ficam ao lado da população, não irão fechar comércios e recolher mercadorias de comerciantes.
Não irão invadir casas por aglomerações, não irão algemar pessoas por não usarem máscaras.
Policiais decidem não servir ao sistema de lockdowns e ficam ao lado da população, não irão fechar comércios e recolher mercadorias de comerciantes.
Não irão invadir casas por aglomerações, não irão algemar pessoas por não usarem máscaras.
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