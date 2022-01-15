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Informations concernant le tribunal international au 6 Janvier 2022
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1187 views • January 15, 2022
Titre original : Informations concernant le tribunal international au 6 Janvier 2022 - Début du Résumé Commission Corona 85 doublé en français
Description d'origine :
11 janvier 2022 : https://odysee.com/@orange256:b/R%C3%A9sum%C3%A985:4
@orange256 : https://odysee.com/@orange256:b
@orange256
La démarche internationale à laquelle participe l'avocat Reiner Füllmich devrait débuter, selon ses dires, entre le 17 et le 22 Janvier 2022. Pour plus de détails voir la vidéo.
Cette fois-ci seulement les 15 premières minutes du Résumé sont doublées, là où sont données les informations concernant le tribunal international.
(J'ai du mal à suivre le rythme!)
Description d'origine :
11 janvier 2022 : https://odysee.com/@orange256:b/R%C3%A9sum%C3%A985:4
@orange256 : https://odysee.com/@orange256:b
@orange256
La démarche internationale à laquelle participe l'avocat Reiner Füllmich devrait débuter, selon ses dires, entre le 17 et le 22 Janvier 2022. Pour plus de détails voir la vidéo.
Cette fois-ci seulement les 15 premières minutes du Résumé sont doublées, là où sont données les informations concernant le tribunal international.
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