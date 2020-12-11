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Zabójcze szczepionki mRNA. Wywiad z dr Francisem Boyle.
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1320 views • December 11, 2020
W tym skrócie wywiadu Alexa Jonesa z dr Francisem Boyle prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące przygotowywanych szczepionek mRNA firm Pfizer i Moderna. Po pierwsze szczepionki mRNA są kompletnie nowym typem szczepionek które podlegają pod Kodeks Norymberski prowadzenia eksperymentów medycznych. Po drugie każdy kraj i wszyscy wykonujący szczepienia, którzy będą próbowali pominąć ten fakt będą mogli być pociągnięci do odpowiedzialności z tytułu Kodeksu Norymberskiego. Więcej istotnych informacji znajdziecie Państwo w tym wywiadzie.
Więcej w artykule:
http://www.prisonplanet.pl/polityka/zabojcze_szczepionki,p1387238494
Więcej w artykule:
http://www.prisonplanet.pl/polityka/zabojcze_szczepionki,p1387238494
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