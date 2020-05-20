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Silvano Trotta - Épandages officiels en Espagne - Bill Gates - La Grippe
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10 views • May 20, 2020
Import 13 mai 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=EHRYIv1Gi_4
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Suite à mon émission sur les épandages nocturnes, voilà que c'est officiel en Espagne. La Grippe en France. Les morts indirects du Covid. Le traitement de l'information dans les médias. Gates et Soros.
Sources :
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-A-2020-4492
https://www.climat-artificiel.com/Bill-Gates-finance-des-experiences-de-geo-ingenierie
https://www.analytika.fr/investigations/filaments-aeroportes/
https://www.ladepeche.fr/2020/03/05/avec-72-morts-la-grippe-a-beaucoup-moins-tue-cet-hiver-en-france%2C8777067.php
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/en-couverture-comment-george-soros-infiltre-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-partie-1-116191
https://www.valeursactuelles.com/societe/emprise-de-soros-sur-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-la-cedh-persiste-et-signe-118690
https://www.youtube.com/watch?v=0fc5e9d-cws
https://www.youtube.com/watch?v=kFhkAcYqe0M
https://www.fort-russ.com/2020/05/not-adding-up-frances-earlier-detection-of-covid-19-raises-questions-on-global-origin/
https://www.fort-russ.com/2020/05/major-obamagate-showdown-director-of-national-intel-declassifies-list-of-corrupt-obama-officials/
https://clicktime.symantec.com/3Epc2cRPyb8KpvzcmdmEXrH6H2?u=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Fu%2Fs%21AoSGZBNOl3_8oUXHFsSYhljWu57K
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/05/13/grande-bretagne-italie-des-milliers-de-morts-a-domicile-a-cause-du-confinement/
https://www.agi.it/cronaca/news/2020-05-09/coronavirus-triplicata-mortalit-infarto-8563227/
https://www.europe1.fr/sante/cest-maintenant-quil-faut-se-vacciner-avec-la-rentree-lepidemie-de-grippe-progresse-3941241
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1461419/quebec-saison-grippe-influenza-activite-souche-virus
https://www.latribune.fr/economie/international/coronavirus-l-oms-rappelle-que-la-grippe-saisonniere-fait-60-000-morts-par-an-en-europe-840663.html
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/grippe-epidemie-grippe-installe-france-metropolitaine-79406/
https://www.medisite.fr/les-vaccins-grippe-2019-le-vaccin-modifie-pour-faire-face-a-une-epidemie-virulente.5534985.524535.html
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Suite à mon émission sur les épandages nocturnes, voilà que c'est officiel en Espagne. La Grippe en France. Les morts indirects du Covid. Le traitement de l'information dans les médias. Gates et Soros.
Sources :
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-A-2020-4492
https://www.climat-artificiel.com/Bill-Gates-finance-des-experiences-de-geo-ingenierie
https://www.analytika.fr/investigations/filaments-aeroportes/
https://www.ladepeche.fr/2020/03/05/avec-72-morts-la-grippe-a-beaucoup-moins-tue-cet-hiver-en-france%2C8777067.php
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/en-couverture-comment-george-soros-infiltre-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-partie-1-116191
https://www.valeursactuelles.com/societe/emprise-de-soros-sur-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-la-cedh-persiste-et-signe-118690
https://www.youtube.com/watch?v=0fc5e9d-cws
https://www.youtube.com/watch?v=kFhkAcYqe0M
https://www.fort-russ.com/2020/05/not-adding-up-frances-earlier-detection-of-covid-19-raises-questions-on-global-origin/
https://www.fort-russ.com/2020/05/major-obamagate-showdown-director-of-national-intel-declassifies-list-of-corrupt-obama-officials/
https://clicktime.symantec.com/3Epc2cRPyb8KpvzcmdmEXrH6H2?u=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Fu%2Fs%21AoSGZBNOl3_8oUXHFsSYhljWu57K
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/05/13/grande-bretagne-italie-des-milliers-de-morts-a-domicile-a-cause-du-confinement/
https://www.agi.it/cronaca/news/2020-05-09/coronavirus-triplicata-mortalit-infarto-8563227/
https://www.europe1.fr/sante/cest-maintenant-quil-faut-se-vacciner-avec-la-rentree-lepidemie-de-grippe-progresse-3941241
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1461419/quebec-saison-grippe-influenza-activite-souche-virus
https://www.latribune.fr/economie/international/coronavirus-l-oms-rappelle-que-la-grippe-saisonniere-fait-60-000-morts-par-an-en-europe-840663.html
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/grippe-epidemie-grippe-installe-france-metropolitaine-79406/
https://www.medisite.fr/les-vaccins-grippe-2019-le-vaccin-modifie-pour-faire-face-a-une-epidemie-virulente.5534985.524535.html
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