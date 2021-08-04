Pandemia (Plandemia) - Un crimen oculto. Documental completo en español sobre la Pandemia del Coronavirus.

Bogotá Antiplandemia 2 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

94 views • August 04, 2021



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Sobre la Pandemia del Coronavirus, en la que consagrados médicos, abogados y periodistas en España se oponen frontalmente a la versión oficial y medidas sanitarias adoptadas por el gobierno en torno a la crisis del Coronavirus.

Muy buenas entrevistas y documental totalmente recomendado. Documental realizado por la productora Sinergia 26.Más info en: https://elinvestigador.org/documental-virusmedia/ Sobre la Pandemia del Coronavirus, en la que consagrados médicos, abogados y periodistas en España se oponen frontalmente a la versión oficial y medidas sanitarias adoptadas por el gobierno en torno a la crisis del Coronavirus.Muy buenas entrevistas y documental totalmente recomendado. Keywords agenda21agenda2030nuevo-orden-mundialplandemia

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