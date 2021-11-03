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El FRAUDE de las INYECCIONES
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15 views • November 03, 2021
Análisis sobre la base de datos oficial de Reino Unido sobre covid19, semanas 34 a 42, correspondientes hasta octubre de 2021, que demuestra que las mal llamadas vacunas (si no cubrieron fase 3 y 4, no lo son) tienen un resultado OPUESTO al esperado, de forma que no sólo no protegen sino que hay más infectados covid entre los vacunados que entre los no vacunados. Esto hace contradictorio querer resolver la crisis con supuestas vacunas y con certificados de inyección.
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