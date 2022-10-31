264) Você é o objecto da Cibersegurança

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Trata-se do Interface Bio-Cibernético (Internet das Bio-Nano Coisas, corpos humanos incluidos = Internet dos Comportamentos). Bio-Cyber Interface (Internet of Bio-Nano Things, human bodies included = Internet of Behaviors).
Créditos para o canal argusfest, Julho 17, 2021:
Um foco resumido sobre o objetivo real da segurança cibernética de uma apresentação em duas partes de uma palestra de Alison McDowell (wrenchinthegears.com). Os tópicos abordam a gamificação da vida, finanças do capital humano, computação quântica e grafeno. Analisaremos a pesquisa neurotecnológica e as suas implicações para a gestão da "cadeia de abastecimento" de pessoas empobrecidas.
Pt. 1 - New York Nano: Maple Nation Transmutes Neurotech Empire: https://www.youtube.com/watch?v=3e7h0U2m9UY
Pt. 2 - New York Nano: Maple Nation Transmutes Neurotech Empire:
https://www.youtube.com/watch?v=mNKTfp7ybBM
Slideshow: https://docs.google.com/presentation/d/1ZDinpMvQ_iEKYwX9XRLGSqYQ5SgWUKAS55wt5CRfMh4/edit#slide=id.p
O descrito no vídeo supra é o falso RESTAURAR, a versão globalista e transhumanista que se parece com a Democracia Directa, mas é o inverso da proposta do #RestaurarPortugal : https://www.brighteon.com/channels/restaurarportugal . Visionamento recomendado -- I Take A Look At "Direct Democracy" The Blockchain And How The So Called "Freedom Fighters" Are Moving You Towards The Biodigital Convergence! https://rumble.com/v46lw8i-january-12-2024.html
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/